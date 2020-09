Na izborima za Sabor potrošili više nego prije četiri godine

Sve stranke, neovisne liste i kandidati koji su izašli na izbore za Sabor, njih 54, na izbornu su promidžbu potrošili gotovo 44 milijuna kuna, što je oko 8,6 milijuna više u odnosu prema izborima prije četiri godine

<p>Na srpanjskim izborima za Hrvatski sabor potrošeno je oko 8,6 milijuna kuna više nego na izborima prije četiri godine, pokazuju podatci Državnog izbornog povjerenstva (DIP).</p><p>Sve stranke, neovisne liste i kandidati koji su izašli na izbore za Sabor, njih 54, na izbornu su promidžbu potrošili gotovo 44 milijuna kuna, što je oko 8,6 milijuna više u odnosu prema izborima prije četiri godine.</p><p>U jesen 2016. godine, 92 izborna sudionika na promidžbu su potrošila 35,3 milijuna kuna, pokazuje nadzor koji je proveo DIP.</p><h2>Razlika primitaka i troškova tri milijuna</h2><p>Političke stranke, liste i kandidati ove su godine za promidžbu osigurali nešto manje od 41 milijun kuna, što znači da razlika između izbornih troškova i primitaka iznosi tri milijuna kuna. Najveći minus zabilježila je Restart koalicija, koja je na promidžbu potrošila 2,2 milijuna kuna više nego što je imala.</p><p>Gleda li se struktura primitaka, glavninu novca za izbore (31,2 milijuna), sudionici su osigurali iz vlastitih 'blagajni', a nešto manje od četvrtine (9,4 milijuna) dobili su od donatora.</p><p>Najviše je dobio HDZ (4,1 milijun kuna), zatim HNS (2,9 milijuna), Restart koalicija (700.000), Škorin DP (307.000), platforma Možemo! (192.000), Čačićevi Reformisti (155.000), Most NL (84.000) itd. </p><p>U strukturi troškova medijsko oglašavanje čini 20,2 milijuna kuna, što je gotovo 46 posto ukupnih troškova.</p><p>Izborni sudionici najviše su se oglašavali na televiziji (za što su potrošili 9,2 milijuna kuna), zatim na elektroničkim portalima (5,1 milijun kuna) i na radiju (4,2 milijuna), a najmanje u novinama (1,5 milijuna).</p><h2>Za oglašavanje na društvenim mrežama 3,9 milijuna</h2><p>Prvi put DIP je objavio i podatke o oglašavanju na društvenim mrežama, za koje je potrošeno 3,9 milijuna kuna. Troškovi te vrste oglašavanja čine 8,8 posto ukupnih troškova izbornih sudionika.</p><p>Mjereno u postotcima, na društvenim mrežama dosta su se oglašavali platforma Možemo! (26,3 posto) i Most (17,1 posto), poprilično Škorin DP (14,4 posto) i HDZ (10,6 posto) te vrlo malo Restart koalicija (5,1 posto).</p><p>No, kad se ti postotci stave u odnos prema ukupnim troškovima pojedine stranke, dobije se sasvim druga slika jer je platforma Možemo! na izborima ukupno potrošila 766.000 kuna, Most 1,7 milijuna, Škoro oko tri milijuna, HDZ 15,8 milijuna i Restart koalicija 12,7 milijuna kuna.</p>