Na Jadranu bura pa opet okreće na jugo: Temperature idu do 18 °C, u Dalmaciji će biti još toplije

Na kraju ovogodišnje veljače koja će klimatološki ostati zabilježena kao jedna od najtoplijih, ako ne i najtoplija u povijesti mjerenja, stiže nam masivna pošiljka afričkog pijeska, a ovog se tjedna može očekivati povećana koncentracija pustinjske prašine. Iznadprosječno visoka temperatura zraka nastavit će se i početkom ožujka, a pritom će i dalje biti promjenjive naoblake te povremene mjestimične kiše, češće u kopnenim područjima blizu Jadrana te osobito na Jadranu. Tamo će u četvrtak puhati bura, a od petka do ponedjeljka ponovno jugo, posebice na otvorenome moru i olujno, prognozira meteorologinja DHMZ-a Kristina Klemenčić Novinc za HRT.

Foto: DHMZ

U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano uz slab vjetar, popodne ponegdje i umjeren jugoistočni. Najniža temperatura zraka između 5 i 7 °C, najviša do 18 °C. U središnjoj Hrvatskoj će danju biti malo svježije. Prijepodne umjereno do pretežno oblačno, ujutro moguće i uz maglu, a popodne češćaa sunčana razdoblja. Vjetar većinom slab. Na sjevernom Jadranu puhat će umjerena do jaka bura, no u noći na petak će prema otocima zapuhati jugo. I dalje će naoblaka biti promjenjiva te povremeno valja računati i na malo kiše.

Najniža temperatura zraka od 6 °C u Gorskoj Hrvatskoj do 13 °C na otocima. Najviša dnevna između 11 i 13 °C, na moru do 17 °C. U Dalmaciji će biti toplije, te uglavnom suho uz promjenjivu naoblaku. Tek kasno navečer, kad zapuše jako jugo, i kiša će biti češća. More većinom umjereno valovito. I na krajnjem jugu Hrvatske uglavnom umjereno valovito more jer će nakon bure sredinom dana zapuhati umjereno do jako jugo, prema otocima u noći i olujno. Pritom prijepodne djelomice sunčano, zatim porast naoblake, navečer i kiša. Najviša temperatura zraka između 18 i 20 °C."

Foto: DHMZ

Vjetar će na kopnu biti slab, navečer na istoku umjeren istočnjak. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, od sredine dana u Dalmaciji će okrenuti na jugo, a od večeri će jačati. Zbog jakih udara bure, a navečer i juga na snazi je meteoalarm za područje Jadrana. Najniža jutarnja temperatura zraka od 4 do 8, na Jadranu između 11 i 15 °C. Najviša dnevna bit će između 13 i 18 °C, u Dalmaciji malo viša, stoji na stranicama DHMZ-a.