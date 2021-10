Prema podacima mreže postaja Pljusak.com, u posljednja 24 sata, do 17 sati, najviše kiše je palo u Veloj Luci na Korčuli, čak 154 litre po kvadratnom metru. Slijede Komin sa 132, Palačnik sa 125, Oštarije sa 120, Vid sa 114, Hvar sa 113, Ruda sa 105, piše Dalmacija Danas.

U dolini Neretve, ali na otocima bilo je mjestimičnih bujica. Iako s priličnim zakašnjenjem, obilna kiša stigla je i na otoke pa je veća količina pala i na Braču, Hvaru, Visu...

Dok su još jučer temperature prelazile vrlo toplih 25 stupnjeva, danas je osjetno zahladjelo pa je popodne posvuda bilo od 13 do 18 Celzija.

Samo se na dubrovačkom području veći dio dana zadržalo jugo, drugdje je zapuhala umjerena do jaka bura, a podno Velebita je bila olujna s orkanskim udarima. Jugo je u Dubrovniku imalo udare do 72 km/h, bura na riječkom aerodromu do 131 km/h. Ranije jutros udari bure na Paškom mostu dosezali su 137 km/h, a na Krčkom čak 191 km/h.

HAK: Puše orkanski vjetar, a ceste su mokre, budite oprezni

Orkanski vjetar večeras otežava promet. Kako HAK javlja za sve skupine vozila zatvorene su autoceste:

A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje, a obilazak za ostale skupine je državnim cestama DC50 i DC27 preko Gračaca, Obrovca i Karina;

A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Delnice i Kikovica, a obilazak je starom cestom DC3 kroz Gorski kotar. Kolona vozila na naplati Delnice u smjeru Rijeke je oko 600 m. Mole se vozači koji su u mogućnosti da koriste naplatnu postaju Ravna Gora. Zbog gužve kratkotrajni su prekidi prometa pred tunelom Lučice u smjeru Rijeke.

Samo za osobna vozila otvoreni su:

autocesta A6 Rijeka-Zagreb na dionici Kikovica-Čavle;

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene;

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

Paški most.

Na autocesti A7 Draga-Šmrika, Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te lokalnoj cesti LC58107 Križišće-Kraljevica zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupinu vozila), a na Jadranskoj magistrali (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja dodatno je zabrana za dostavna vozila i vozila s natkrivenim prostorom (I. i II. skupinu vozila).

Na mostu Krk (DC102) zabrana je prometa za I. skupinu vozila u oba smjera (motocikli, prikolice za stanovanje, kamp prikolice s tri ili više osovina, kombi vozila visine preko 1,9 m, autobusi na kat i autobusi duplih osovina koji vuku prikolicu, osobna vozila koja vuku malu prikolicu sa jednom osovinom) zbog olujnog vjetra.

Kolnici su mokri ili vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog obilnijih padalina ponegdje se zadržava veća količina vode na kolniku. Upozoravamo na moguće odrone duž Jadranske magistrale i na cestama u gorju. Podsjećamo vozače da pri smanjenim uvjetima vidljivosti na vozilima i tijekom dana moraju imati uključena dnevna ili kratka svjetla te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

DHMZ: Orkanska bura podno Velebita

Prema prognozi DHMZ-a u petak će biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom koja će biti češća i vjerojatnija u unutrašnjosti, osobito u gorskim krajevima. Vjetar na kopnu umjeren sjeveroistočni i istočni, u gorju jak. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura s olujnim udarima, podno Velebita i orkanskim, a još prijepodne na jugu jugo i istočnjak. Temperatura zraka na kopnu od 9 do 14, a na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije jutarnja između 11 i 16 i najviša dnevna od 17 do 22 °C.