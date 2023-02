Žuti alarm za dio Hrvatske. Od idućeg tjedna vraća se snijeg

Na Jadranu i uz njega djelomice ili pretežno sunčano. U sjevernim predjelima unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, mjestimice uz mogućnost za slabu oborinu, većinom kišu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, ujutro na Jadranu umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od 7 do 11, na obali i otocima između 12 i 15 °C, javlja DHMZ.

Za južnu, sjevernu i srednju Dalmaciju te Velebitski kanal vrijeme je potencijalno opasno i izdan je žuti alarm.

Foto: DHMZ (Screenshot)

- Očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti - navodi DHMZ.

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Promjenljivo oblačno uz sunčana razdoblja i razmjerno vjetrovito. U prvom dijelu dana više oblaka, te češća mjestimična i većinom slaba kiša. Uz zahladnjenje će u drugom dijelu dana na kopnu prelaziti u susnježicu i snijeg te postupno prestajati uz razvedravanje.

Zapuhat će umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, sredinom dana i popodne s olujnim udarima, a na Jadranu bura i tramontana. Najniža jutarnja temperatura od -2 do 2, na Jadranu od 4 do 9.

Najviša dnevna između 5 i 10, na Jadranu od 10 do 14 °C.

Foto: DHMZ (Screenshot)

Za Velebitski kanal sutra je izdan crveni alarm, dok je u južnoj, srednjoj i sjevernoj Dalmaciji te Kvarneru i zapadnoj obali Istre vrijeme opasno. Za ostatak Hrvatske izdano je upozorenje o potencijalno opasnom vremenu.

Idući tjedan čeka nas novo zahlađenje i snijeg. Bit će promjenjivo oblačno diljem Hrvatske, a vjerojatnos za snijeg velika je krajem tjedna. Bit će i jake i olujne bure.



Najčitaniji članci