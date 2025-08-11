Obavijesti

News

Komentari 0
TOPLOTNI UDAR

Na jugu Francuske temperature preko 40 stupnjeva, vlasti su u stanju visoke pripravnosti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Na jugu Francuske temperature preko 40 stupnjeva, vlasti su u stanju visoke pripravnosti
Foto: HORACI GARCIA/REUTERS

Francuska u ponedjeljak na svom jugu očekuje temperature „iznimne razine”, a Nacionalni meteorološki institut stavio je dvanaest departmana u stanje najviše pripravnosti

Najavljene su temperature „iznimno često više od 40 stupnjeva”, a ponegdje i do 42 stupnja, objavio je Météo-France. „Mogli bismo se približiti rekordnim razinama i bilježiti dosad neviđene vrijednosti, no nacionalni rekord od 48 stupnjeva trebao bi ostati nedostižan”, rekla je prognostičarka Christelle Robert u nedjelju navečer na konferenciji za medije. Mnoga mjesta su tijekom vikenda već prešla 40 stupnjeva. U departmanu L'Hérault zabilježeno je 42,2, u Pyrénées-Orientalesu 41,3, a u Gardu 40,9 stupnjeva. 

Toplinski val koji je u petak prekrio većinu juga Francuske sada „napreduje prema sjeveru”, prenosi France Presse.

Većina države bit će iznad 30 stupnjeva, s 38 u njezinom središtu, a 34 u pariškoj regiji, najavljuje Météo-France. 

Agencija je u svom najnovijem biltenu objavljenom u ponedjeljak ujutro navela da se očekuje da će trenutni toplinski val trajati „barem“ do vikenda 15. kolovoza. „Noći će biti prilično teške“, upozorila je Robert, a očekuju se visoke noćne temperature: za sljedeću noć u Parizu prognoziraju se temperature preko 20°C.

ZAHVATIO 16.000 HEKTARA Vatrogasci tvrde: Velik požar na jugu Francuske bit će izvan kontrole najmanje do nedjelje
Vatrogasci tvrde: Velik požar na jugu Francuske bit će izvan kontrole najmanje do nedjelje

Ovaj toplinski val, drugi koji je pogodio zemlju ovog ljeta nakon epizode od 19. lipnja do 4. srpnja, ujedno je i 51. zabilježen od 1947. godine, prema Météo-Franceu.

Za klimatologa Jeana Jouzela, „rizik od toplinskih valova dvostruko je veći u Francuskoj nego prije trideset godina“. „Nalazimo se u kontekstu globalnog zatopljenja koje se dokumentira već četrdeset godina, stoga se nemojmo iznenaditi onim što doživljavamo“, rekao je u intervjuu za novine La Tribune Dimanche.

Vatrogasci u južnoj francuskoj regiji Aude u nedjelju su uspjeli staviti pod kontrolu najveći požar od 1947. godine koji je odnio jedan život i uništio desetke domova.   

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće
POLICIJA SVE ISTRAŽUJE

Novi detalji strave kod Ploča: U bolnicu dovezli mrtvu bebu, majka je dijete rodila kod kuće

Žena je rodila kod kuće. Ne zna se je li beba rođena živa. Mještani su u šoku
U Rogotinu našli mrtvu bebu
STRAŠNO

U Rogotinu našli mrtvu bebu

U Rogotinu je pronađena mrtva beba. Na teren su izašle žurne službe i napravile očevid.
Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili
SASTANAK NA ALJASCI

Trumpov prijedlog Putinu je katastrofa za Kijev. Kraj obrane koju su deset godina gradili

Ukrajinski „prsten tvrđava“ ili „pojas utvrda“ u Donjeckoj oblasti odnosi se na mrežu snažno utvrđenih gradova i obrambenih položaja koje je Ukrajina uspostavila kako bi zaustavila rusko napredovanje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025