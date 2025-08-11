Na jugu Francuske temperature preko 40 stupnjeva, vlasti su u stanju visoke pripravnosti

Najavljene su temperature „iznimno često više od 40 stupnjeva”, a ponegdje i do 42 stupnja, objavio je Météo-France. „Mogli bismo se približiti rekordnim razinama i bilježiti dosad neviđene vrijednosti, no nacionalni rekord od 48 stupnjeva trebao bi ostati nedostižan”, rekla je prognostičarka Christelle Robert u nedjelju navečer na konferenciji za medije. Mnoga mjesta su tijekom vikenda već prešla 40 stupnjeva. U departmanu L'Hérault zabilježeno je 42,2, u Pyrénées-Orientalesu 41,3, a u Gardu 40,9 stupnjeva.

Toplinski val koji je u petak prekrio većinu juga Francuske sada „napreduje prema sjeveru”, prenosi France Presse.

Većina države bit će iznad 30 stupnjeva, s 38 u njezinom središtu, a 34 u pariškoj regiji, najavljuje Météo-France.

Agencija je u svom najnovijem biltenu objavljenom u ponedjeljak ujutro navela da se očekuje da će trenutni toplinski val trajati „barem“ do vikenda 15. kolovoza. „Noći će biti prilično teške“, upozorila je Robert, a očekuju se visoke noćne temperature: za sljedeću noć u Parizu prognoziraju se temperature preko 20°C.

Ovaj toplinski val, drugi koji je pogodio zemlju ovog ljeta nakon epizode od 19. lipnja do 4. srpnja, ujedno je i 51. zabilježen od 1947. godine, prema Météo-Franceu.

Za klimatologa Jeana Jouzela, „rizik od toplinskih valova dvostruko je veći u Francuskoj nego prije trideset godina“. „Nalazimo se u kontekstu globalnog zatopljenja koje se dokumentira već četrdeset godina, stoga se nemojmo iznenaditi onim što doživljavamo“, rekao je u intervjuu za novine La Tribune Dimanche.

Vatrogasci u južnoj francuskoj regiji Aude u nedjelju su uspjeli staviti pod kontrolu najveći požar od 1947. godine koji je odnio jedan život i uništio desetke domova.