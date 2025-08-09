Obavijesti

ZAHVATIO 16.000 HEKTARA

Vatrogasci tvrde: Velik požar na jugu Francuske bit će izvan kontrole najmanje do nedjelje

Foto: Manon Cruz/REUTERS

Šumski požar u južnoj francuskoj regiji Aude neće biti pod kontrolom najmanje do nedjelje navečer, objavio je šef lokalnih vatrogasaca. Požar koji je započeo u utorak jedan je od najvećih u Francuskoj od 1949.

Prostire se na više od 16 tisuća hektara te je odnio najmanje jedan život, ozlijedio 19 vatrogasaca i šest civila te uništio desetke domova.

„Vatra je obuzdana, no ne i pod kontrolom. I dalje imamo žarišta te do nedjelje navečer požar neće biti pod kontrolom”, rekao je Christophe Magny za televiziju BFM TV. 

Sve lokalne ceste te regije smještene uz granicu sa Španjolskom ponovno su otvorene, no ulazak u područje požara je zabranjeno zbog rizika od ponovne buktinje, priopćila je francuska prefektura u subotu. 

Francuske vlasti pripisale su uzrok požara klimatskim promjenama.

Vinogradari tamošnjeg područja su zbog smanjene potrošnje vina i subvencija uoči požara raskopali velik dio svojih vinograda, koji inače služe kao prirodni protupožarni štit zadržavanjem vlage, piše Reuters. 

Prema podacima Europske komisije, od početka godine u Europi je izgorjelo 353 tisuće hektara u 1478 požara. 

EU-ova Služba za klimatske promjene Copernicus u četvrtak je objavila da je prošli mjesec bio treći najtopliji srpanj na Zemlji od početka mjerenja, a uključivao je rekordnu temperaturu u Turskoj od 50,5 stupnjeva Celzija.

Najtopliji i drugi najtopliji srpanj zabilježeni su 2023. i 2024. godine.

