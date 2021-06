U uvali Velika Kolombarica, na poluotoku Kamenjaku u Istri u nedjelju je uočena meduza morska mjesečina (Pelagia noctiluca). Na nju su, tijekom ronjenja, naišli članovi Udruge Eko more i RK centar iz Medulina.

– Znam da će reakcija mnogih biti 'sezona je tek počela, a oni kao da žele otjerati i to malo turista', ali ipak mislim da ljudi trebaju biti informirani o opasnosti koja nije velika, ali postoji, kako bi se izbjegao iracionalan strah i kako bi se znali ponašati u ovakvim situacijama – ispričao je za Morski.hr Marinko Babić iz Eko udruge Medulin, koji je i ustupio foto/video materijale s juga Istre.

Morska mjesečina je relativno mala meduza s polukružnim klobukom i lovkama ružičaste boje, posuta sitnim ljubičastim točkicama.

Pri kontaktu s ljudskom kožom javlja se jaka bol i nastaju ozlijede slične opeklinama koje teško zarastaju, a nakon njih ostaje depigmentacija kože ili čak i ožiljak.

Naraste do 20 cm duljine i do 6 cm promjera klobuka. Obitava pod površinom na dubinama 0-10 m, gdje lebdi i povremeno pliva.

Naziv Pelagia noctiluca dolazi od grč. pélagos (otvorena pučina) te od lat. nox (noć) i lux (svjetlo), pa se Pelagia noctiluca može opisati kao organizam morske pučine koji ima sposobnost svijetliti u tami.

Bez obzira na to što nije ni malo bezazlena, pojava morske mjesečine svakako nije razlog da izbjegavamo kupanje i uživanje u moru. Iako je relativno malih dimenzija (manja od pedlja), zbog njenih žarkih boja lako ju je uočiti. Dovoljno je sa sobom u more ponijeti masku i disalicu i tako izbjeći neželjeni bliski susret, a uz to ćemo uživati u ljepotama našeg podmorja.

Ako nam se ipak dogodi da nas opeče morska mjesečina, postupak prve pomoći je slijedeći:

Važno: ne primjenjivati slatku vodu, ocat, amonijak, alkohol, ne stezati zavojem.

U slučaju šoka ili poteškoća s disanjem odmah potražiti liječničku pomoć.