Na jugu pljuskovi i grmljavina, temperature rastu do 16 Celzija

Prema prognozi DHMZ-a, danas nas očekuje promjenljivo vrijeme. U unutrašnjosti zemlje bit će pretežno oblačno, mjestimice uz kišu, dok su prema jugu Jadrana mogući i pljuskovi praćeni grmljavinom.

U jutarnjim satima u kopnenim krajevima ponegdje se može pojaviti magla.

Foto: DHMZ

Vjetar će uglavnom biti slab, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni i zapadni, koji će poslijepodne okrenuti na jugo i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 7 i 12 stupnjeva Celzija, dok će na moru biti između 11 i 16 stupnjeva.

Sutra se očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim razdobljima, osobito na Jadranu. Mjestimice može pasti i malo kiše. U jutarnjim satima u kopnenim krajevima ponovno je moguća magla.

Foto: DHMZ

Vjetar će biti uglavnom slab, dok će na Jadranu navečer zapuhati umjereno jugo. Najniža jutarnja temperatura bit će između 2 i 5 stupnjeva, a na Jadranu od 7 do 10 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura očekuje se između 8 i 12 stupnjeva, dok će se na moru kretati od 12 do 16 stupnjeva Celzija.