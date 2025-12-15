Obavijesti

PROGNOZA VREMENA

Na kopnu magla, izdali žuto upozorenje, a na moru sunce

Na kopnu magla, izdali žuto upozorenje, a na moru sunce
Ulice u centru Zagreba prekrivene su maglom | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL

Zagrepčani mogu očekivati pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz rosulju. Magla je moguća u prvom dijelu dana i ponovno navečer, dok će poslijepodne donijeti nešto sunca

Hrvatsku u ponedjeljak očekuje raznolika vremenska slika. Na Jadranu i u većini priobalnih područja prevladavat će pretežno sunčano vrijeme, iako se ujutro lokalno može pojaviti magla. Kako dan bude odmicao, mogu se očekivati oblaci, osobito prema večernjim satima. Temperature na Jadranu bit će ugodne, s najvišim dnevnim vrijednostima između 13 i 17 °C. 

U unutrašnjosti zemlje prevladavat će niska naoblaka, ponegdje magla i povremena rosulja, naročito u jutarnjim i večernjim satima. Tijekom poslijepodneva moguća su kraća sunčana razdoblja koja će donijeti malo vedrine. Vjetar će u većini krajeva biti slab, dok će navečer na Jadranu povremeno zapuhati slabo do umjereno jugo.

Zagrepčani mogu očekivati pretežno oblačno vrijeme, povremeno uz rosulju. Magla je moguća u prvom dijelu dana i ponovno navečer, dok će poslijepodne donijeti nešto sunca. Na vrhovima okolnog gorja bit će sunčanije, uz umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu kretat će se između 2 i 4 °C.

FOTO Dok je pola Hrvatske u magli, Split se kupa u suncu...

U gorju će temperature biti nešto više nego u ostatku unutrašnjosti, a lokalno će biti i sunčanije.

DHMZ je za regije u unutrašnjosti u jutarnjim satima izdao žuto upozorenje zbog magle. 

