'Na letu za Tel Aviv ljudi su tiho jecali. Vraćali su se u vojsku...'

Jedna žena je cijelim putem plakala, jecala u tišini. Suze su joj se cijelo vrijeme samo slijevale niz lice. Dan prije leta joj je u Izraelu poginuo brat. Nije mogla vjerovati što se zbiva njezinoj obitelji. Nitko je nije mogao utješiti.

Ispričala nam je to jedna od putnica, koja je u nedjelju u zoru poletjela zrakoplovom iz Budimpešte za izraelski Tel Aviv. Bio je to jedan od malobrojnih letova koji su uopće odobreni nakon što su teroristi Hamasa napali Izraelce. Poginule su stotine ljudi pa je zračni promet gotovo u potpunosti zaustavljen zbog ratnog stanja.

- Mi smo uspjeli poletjeti oko 7 sati. U tišini smo stajali u zračnoj luci. Oko mene su gotovo svi bili Izraelci koji su se vraćali u svoju zemlju. Bilo je tu mnogo žena i djece, nas ukupno između 100 i 150 - ispričala je žena za 24sata.

Atmosferu u zrakoplovu nikad ranije nije doživjela. Svi oko nje su bili tužni, zabrinuti, nervozni i depresivni. Nitko se ni za što nije bunio, dizao glas ili pak derao.

- Situacija je zaista bila jako tužna. Ako je netko i pričao, bio je jako tiho. Mnogi su samo plakali. Nisu stajali. Bilo je tu i puno muškaraca koji su samo gledali u pod. Nisu dizali glave, nisu gledali druge. Koliko sam doznala, svi su dobili poziv za vojsku i morali su hitno nazad - ispričala je putnica.

Naime, u samo nekoliko dana poziv da se jave u vojarne dobilo je njih oko 300.000. Više tisuća njih poziv je zatekao upravo u trenucima dok su s obiteljima bili u inozemstvu. Gotovo nitko nije dvojio hoće li se vratiti i braniti svoje domove.

Drugi su pak na glas razmišljali o tome što ih sad zapravo čeka. Jedni druge su ispitivali imaju li stradalih među obitelji i prijateljima. Propitivali su kako je uopće došlo do ove eskalacije i rata, no to sve potiho, da ne smetaju tugu drugih.

- Dok smo pričali, nije bilo baš nikakve zezancije, nikakvog smijeha. Svima je samo bilo na pameti da se vrate u svoju zemlju - ispričala je putnica i dodala kako se broj stranaca među njima mogao nabrojiti na prste jedne ruke.

Let, koji je trajao oko četiri sata, prošao je glatko i bez turbulencija. No depresivna situacija nastavila se i kad su svi ti ljudi stigli u zračnu luku u Tel Avivu.

- Aerodrom, na kojem je inače vrlo živahno, bio je prazan. Vidjeli smo da su ondje samo zrakoplovi izraelskih kompanija i Air Serbie, koja je jedina ostala letjeti na toj ruti. Unatoč tome, sve je prošlo po protokolu i tu Izraelci nisu radili nikakve probleme i dodatne preglede - ispričala je putnica.

Umjesto trgovaca i turističke ponude, dočekali su ih brojni vojnici i teško naoružani policajci. Sigurnost nije ni u jednom trenutku smjela doći u pitanje.

Nasreću, u vrijeme dolaska u Tel Aviv ondje nije bilo nikakvih eksplozija niti pucnjave. Po putnike su, svjedoči nam putnica, došli uglavnom članovi obitelji. I oni su bili uplakani, što od sreće jer se dugo nisu vidjeli, što od brige jer ne znaju što ih u ovom ratu očekuje.