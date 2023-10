FOTO Karta ratnog sukoba: U odmazdi Izraela poginut će civili

"Namećemo potpunu blokadu Gazi. Borimo se protiv tih zvijeri i djelujemo u skladu s tim", rekao je izraelski ministar obrane Yoav Gallant u video snimci koju je objavio njegov ured. "Nema struje, nema vode, nema plina, sve je zatvoreno", dodao je.

Više od 700 ljudi ubijeno je u Izraelu od početka Hamasove ofenzive iz Pojasa Gaze u subotu, a tamo su u izraelskom odgovoru do ponedjeljka prijepodne ubijene najmanje 493 osobe. Izraelske snage krenule su u čišćenje juga zemlje od ""islamističkih terorista". Istodobno masovnim zračnim udarima razaraju civilne i vojne ciljeve u Pojasu Gaze gdje žive Palestinci. Hamas uzvraća novim raketnim napadima na izraelske gradove.

Foto: 24sata Grafika

- Izrael će reagirati i odmazdom i osvetom, i bojim se da su velike kolateralne žrtve jednostavno neminovne. Na snimkama se vidi da su rakete na Izrael ispaljivanje doslovno između građevina, iz centra grada. Pojas Gaze je razmjerno mali prostor naseljen s velikim brojem ljudi i hamasovci upravo tu činjenicu koriste kako bi na neki način izvodili borbena djelovanja iz gusto naseljenih prostora i bojim se da će broj žrtava biti velik iz demografskih razloga - smatra vojni analitičar Marinko Ogorec. Stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina očekuje da će se nasilni sukobi vrlo brzo zaustaviti izraelskom vojnom nadmoći.

- Ne znam gdje bi i od kuda Hamas više mogao dobivati oružje s obzirom na to da je to enklava koja je pod velikom kontrolom Izraela. S druge strane Egipat sigurno tu neće igrati ulogu opskrbljivača oružjem. Mislim da ćemo u idućim danima vidjeti kako se Hamas sve više povlači, Izraelci kako sve više ponovno postavljaju neku svoju kontrolu, ali ta će kontrola biti puno žešća i jača nego što je to bila do sada - stava je Obućina. Ogorec također smatra kako će rat ostati pozicioniran samo na Pojas Gaze.

- Situacija s Hezbolahom trenutačno je mirna no ako bi se on uključio u sukobe to bi dodatno zakompliciralo cijelu situaciju. Izrael bi morao razdvojiti snage na sjever i na jug, a moguće je da bi se dogodila daljnja eskalacija sukoba koja u ovom slučaju nikome nije u interesu- kaže Ogorec. Uvjeren je kako Iranu prije svega nije u interesu normalizacija odnose između Saudijske Arabije i Izraela koja je bila na pomolu.

- Je li napad Hamasa na neki način tu normalizaciju odgodio ili prolongirao daljnje pregovore Saudijske Arabije i Izraela ostaje za vidjeti. Nije sigurno da bi Iranu odgovarala eskalacija koja bi išla preširoko, a ne vidim da bi Rusija u ovome imala nekakvu značajniju ulogu ili utjecaj osim što se na neki način ovim sukobom skreće pozornost s ukrajinskog rata- kaže Ogorec.

-"Napad Hamasa na Izrael na neki će način, smatra pak Obućina, očvrsnuti i desnu struju u samom Izraelu, cijelu tu sigurnosnu priču koju guraju tako da bi to moglo u konačnici značiti dosta lošiji status i palestinske samouprave i Pojasa Gaze u budućnosti."

"Izrael ima jednu od najrasprostranjenijih i najsofisticiranijih obavještajnih mreža na Bliskom istoku, a prema tumačenju mnogih uhvaćeni su na spavanju. To je jedna jako čudna i nevjerojatna priča. Meni nema nikakvog smisla da jedna od najjačih obavještajnih službi na svijetu, koja kontrolira taj pojas već godinama i zna točno što se sve događa tamo, nije primijetila da se priprema taj veliki napad. Ako je to istina onda možemo reći da su Mossad i cijela ta priča postali jednostavno neka trećerazredna obavještajna agencija. Teško mi je vjerovati da apsolutno nitko nije znao za pripremu tog napada – kaže Obućina.