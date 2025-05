Na Mirogoju su obilježili 80. godišnjicu Bleiburške tragedije

Komemoracijom na zagrebačkom groblju Mirogoju obilježena je 80. godišnjica Blajburške tragedije uz poruku predsjednika Vlade i Sabora Andreja Plenkovića i Gordana Jandrokovića da Hrvatska osuđuje sve totalitarne režime te teži za povijesnom istinom i dostojanstvom svake žrtve.

"Danas na 80. obljetnicu Blajburške tragedije i Križnog puta izražavamo pijetet prema žrtvama ubijenima nakon kraja Drugog svjetskog rata bez suđenja, osvetnički i kojima je oduzeto dostojanstvo", rekao je premijer novinarima nakon polaganja vijenaca. Dodao je sa su tako velike tragedije za brojne hrvatske obitelji u Hrvatskoj i u BiH desetljećima predstavljale bolni ožiljak o kojem se nije smjelo govoriti i o kojem se u široj javnosti malo znalo.

Zagreb: Komemoracija za žrtve Bleiburške tragedije i Križnog puta hrvatskog naroda | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

"U demokratskoj Hrvatskoj koja osuđuje sve totalitarne režime, nacistički, fašistički, komunistički, koja teži za povijesnom istinom i za dostojanstvom svake žrtve i za isticanjem pijeteta, želimo da nove mlade generacije budu upoznate i s bolnim stranicama hrvatske povijesti, upravo da se zločini kakve smo vidjeli u Drugom svjetskom ratu i neposredno nakon nikada ne ponove", poručio je.

Plenković: Obrazovni sustav treba objektivno prikazati te povijesne trenutke

Zato je važno, naglasio je, da obrazovni sustav zaista objektivno prikaže te povijesne trenutke koje su u mnogome definirali biće hrvatskog naroda. Naglasio je da je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman politiku pomirbe unutar hrvatskog naroda stavio među glavne prioritete.

"Ta pomirba pridonijela je jedinstvu u obrani Hrvatske u Domovinskom ratu koji je temelj suvremene Hrvatske i ona je otvorila novu stranicu hrvatske povijesti te je važno da danas ovdje i nešto kasnije na Maclju s poštovanjem prema žrtvama razmišljamo o tome kako graditi Hrvatsku u kojoj je povijesna istina glavna, a u kojoj je međusobno razumijevanje i tolerancija ona vrijednost koja nas vodi u budućnost", rekao je premijer.

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković napomenuo je da je Sabor pokrovitelj obilježavanja Blajburške tragedije i Hrvatskog križnog puta i tu su kako bi se ponovo prisjetili tog jednog od najtragičnijih događaja iz povijesti hrvatskog naroda.

"U prvom redu prisjećamo se žrtava mnogih tisuća i tisuća ljudi koji su pobijeni bez suđenja, protivno svim međunarodnim konvencijama, vrlo brutalno, nemilosrdno organizirano i bačeni su u jame bez da su obilježena njihova grobna mjesta. Dakle, mi smo ovdje kako bismo toj žrtvi vratili dostojanstvo, iskazali poštovanje i pomolili se da se takve stvari više nikada ne dogode", rekao je.

Jandroković: I danas neki negiraju da se taj zločin dogodio

Tu su također, poručio je, kako bi osudili taj zločin komunističkog režima koji se dogodio iz osvete i iz razloga da se eliminiraju svi oni koje su predstavnici komunističkog režima smatrali da su njihovi neprijatelji i protivnici i učinili su to vrlo svirepo na način da su se ljudi koji su tome svjedočili ili njihove obitelji bojali o tome govoriti sve do 1990. Tako je taj veliki zločin 45 godina bio prešućivan, a ljudi koji su o njemu znali govorili su to između sebe u svoja četiri zida bojeći se represije tadašnjih komunističkih vlasti.

Jandroković je rekao da nažalost i danas svjedoče pa čak i od nekih saborskih zastupnika da negiraju ili relativiziraju taj zločin za koji postoje povijesni dokazi i na taj način ne samo da ne poštuju žrtvu već i rade daljnje podjele unutar hrvatskog naroda 80 godina nakon tragedije.

Temelj moderne Hrvatske Domovinski rat

Hrvatska je prošla kroz totalitarizme, u Drugom svjetskom ratu imali smo ustaški režim koji smo i uvijek osuđivali. Isto tako treba osuditi i zločine komunističkog režima a kao temelj moderne Hrvatske trebamo uzeti Domovinski rat jer smo svi zajedno oslobodili državu od velikosrpske agresije i kao takvi u danas demokratskoj Hrvatskoj moramo imati snage osuditi sve ono loše iz naše povijesti, osuditi zločince i uvijek se prisjećati nevinih žrtava, rekao je Jandroković koji je kod središnjeg križa položio vijenac Hrvatskog sabora.

U izaslanstvu Vlade uz premijera bili su potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Vijence su položili i predstavnici Počasnog blajburškog voda koji je organizator komemoracije dok je Hrvatska biskupska konferencija suorganizator u liturgijskom dijelu. Pokrovitelj komemoracije je Hrvatski sabor, a supokrovitelj Hrvatski narodni sabor BiH. Za sve žrtve tog vremena molio je imam Mersad efendija Kreštić, izaslanik Muftije Islamske zajednice u Hrvatskoj, a ispred Hrvatske biskupske konferencije splitsko-makarski nadbiskup monsinjor Zdenko Križić.

Program komemoracije započeo je jučer misom zadušnicom u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Bleiburgu, a nastavlja se danas misnim slavljem spomena na brojne poratne žrtve ispred spomen crkve Muke Isusove u Maclju.