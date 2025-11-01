NOVI EXPRESS Na mjestima masakra, od žutog kontejnera i zida automobila do stolca nestalog novinara iz Nir Oza, i dalje odzvanja tišina onih koji su preživjeli
EKSKLUZIVNA REPORTAŽA PLUS+
Na mjestu masakra u Izraelu: Stolac starog seda i četiri impresije našeg reportera
Čitanje članka: 8 min
Usred prašnjava polja kraj kibuca Re’im, na vrelom listopadskom suncu (neki dan je bilo 30 Celzijevih stupnjeva, a gužva na pješčanoj obali Tel Aviva slična je onoj na splitskim Bačvicama usred pakla lipnja), žuti je kontejner. Kabasta mrcina, s rebrima koja ojačavaju bočne strane od željeza i širokom stražnjom platformom koja se otvara kod istovara. Leži kao nasukani kit usred mora od pijeska prebojen grafitima i ispisan imenima. U njega su se, na rave festivalu Nova, mladi pokušali sakriti pred krvnicima Hamasa. Naivno su mislili da će čelik zaustaviti smrt.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku