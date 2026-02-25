'Na nastavnicu je pao prozor, a lift se čest kvari. Uvjeti su loši'

Svoju sam kćer ispisala iz Centra za odgoj i obrazovanje Dubrava, koji su preselili u zgradu na Jarunu, jer ta zgrada nije prilagođena našoj djeci, i tko zna hoće li ih se ikad vratiti u Dubravu, kaže za 24sata ogorčena majka nakon što je u javnost dospjelo anonimno pismo djelatnika Centra u kojem upozoravaju na loše stanje u ustanovi na Jarunu. Vlasnik Centra je država.

Riječ je o najvećem regionalnom centru za djecu i mlade s invaliditetom i drugim teškoćama, u kojem se ona školuju, ili dolaze na poludnevni boravak odnosno rehabilitaciju. Njegova se matična zgrada nalazi u Dubravi, gdje je Centar sagrađen 1966., s adekvatnim prilazima, odnosno rampama za invalidska kolica, rampama unutar zgrade, čitava je zgrada općenito prilagođena osobama s teškoćama. No od potresa stoji zapuštena, naočigled propada čekajući obnovu, odnosno rušenje i gradnju nove zgrade, dok su korisnici Centra, njih oko 230, krajem 2022. preseljeni u za njih neadekvatnu zgradu na Jarunu, iza crkve Sv. Mati slobode.

Jarunski je objekt izgrađen 80-ih, s vremenom je promijenio mnoge stanare, da bi sad bio u njemu bila smještena djeca i mladi iz Centra, s teškoćama u razvoju i/ili s invaliditetom. U njemu nema rampe za invalidska kolica, samo stubište, i lift koji se, kako kažu roditelji, često kvari.

Udruga Sjena za obitelji djece s teškoćama u razvoju objavila je anonimno pismo za koje navodi da su ga poslali djelatnici ustanove na Jarunu, a u kojem iznose "ozbiljnu zabrinutost zbog sigurnosnih uvjeta, organizacije rada i radno-pravnog statusa zaposlenika u toj ustanovi".

"Centar se pretvara u dom socijalne skrbi u kojem se sustavno uništava sve ono što je ustanova 60-ak godina primjerom dobre prakse predstavljala za djecu s razvojnim teškoćama, diskriminira korisnike/učenike i narušavaju se prava korisnika ostalih usluga i prava učenika na obrazovanje uz stručnu podršku i skrb", stoji u pismu.

Između ostalog, navodi se i kako je prostor u kojem Centar sad djeluje izrazito skučen i infrastrukturno neprilagođen korisnicima s teškoćama u razvoju, osobama otežanog kretanja te korisnicima u invalidskim kolicima. Trebao je biti kratkotrajan smještaj, na nekoliko mjeseci, a prošlo je već nekoliko godina, i ne zna se koliko će još proći do povratka u Dubravu. Boravak u zgradi na Jarunu je i potencijalno nesiguran, piše.

"Zgrada je stara, neodržavana i ne ulaže se u obnovu radi sigurnosti učenika/korisnika i djelatnika. Stolarija i elektroinstalacije ugroza su za učenike i korisnike s razvojnim teškoćama te djelatnike", piše.

Blagovaonica, navode dalje djelatnici u pismu, ne zadovoljava prostornim i higijenskim uvjetima, a posebno zabrinjava nedavni incident u kojem je nastavnici pao prozor na glavu, pri čemu je ozlijeđena.

"Što bi se dogodilo da je do takvog incidenta došlo u prisutnosti učenika ili korisnika s težim teškoćama – ishod je mogao biti fatalan. Unatoč tome, ni mjesec dana poslije nisu poduzete mjere provjere sigurnosti i nije sanirana šteta, kao ni u slučaju kad je učenik/korisnik došao u doticaj sa strujnom kutijom", nastavlja se u pismu.

"Učestali su i fizički incidenti među korisnicima koje zaposlenici jedva uspijevaju kontrolirati. Verbalno i fizičko nasilje se ne sprečava adekvatnim individualnim ili grupnim svakodnevnim radom s korisnicima. Čak ni ponavljajuće verbalno i fizičko nasilje (grebanje i gušenje koje ugrožava život korisnika) nije poticaj za drugačijom organizacijom u pružanju potrebne skrbi. U školi nema stručne službe (osim jednog pedagoga i jednog psihologa na 150 učenika), a psihosocijalne usluge nisu organizirane kao podrška tijekom školovanja", stoji u pismu djelatnika Centra.

"Nastavnici obavljaju poslove vezane uz psihosocijalnu podršku koja izostaje, a za to nisu educirani", piše također.

Iz nadležnog Ministarstva rada i socijalne politike za 24sata odgovaraju da je u tijeku inspekcijski nadzor u Centru te da ništa više od toga ne mogu komentirati. Upoznati su s anonimnom objavom te će, kažu, poduzimati radnje u okviru svojih nadležnosti.

Centar je još 2020. godine, nakon potresa, potpisao ugovor s Ministarstvom fondova EU o adaptaciji zgrade u Dubravi i dobio dva milijuna eura nepovratnih europskih sredstava. Iako je povratak na matičnu lokaciju bio predviđen do kraja 2024., do danas radovi obnove još nisu ni počeli, zbog čega je Hrvatska morala vratiti dobiveni novac.

Kako je u listopadu prošle godine roditelje obavijestila ravnateljica Centra Marina Nekić, odabran je arhitektonski ured za izradu projektne dokumentacije, te se očekuje da će "proces izgradnje trajati otprilike tri godine". Dakle, nema povratka s Jaruna u Dubravu prije kraja 2028. Pritom, zgrada u Dubravi će biti srušena, i građena nova. Rješavaju se i imovinsko-pravna pitanja nužna za ishođenje svih potrebnih dozvola.

- Mi više nismo mogli čekati, upisala sam kći u drugu, daleko adekvatniju ustanovu. Njena je sreća u nesreći što je, pored ostalih teškoća koje ima, i slabovidna, pa su je primili u ustanovu "Vinko Bek", kaže ogorčena majka. Žao joj je, dodaje, profesionalaca koji rade na Jarunu, i trude se najviše što mogu u teškim uvjetima.

Prema fotografijama koje su nam pokazali roditelji, učionice na Jarunu, izvorno predviđene za urede, male su, najmanjoj je osam četvornih metara.

- Moja je Selina u grupi od 14 djece, mladih, na sredini prostorije je veliki stol, i ona se sama, u kolicima, u tom prostoru ne može kretati. Osim toga, u njenoj je grupi jedan odgojitelj, nemaju prostora, osim da djeca sjede uz stol. Van ne mogu ići jer ih jedan odgojitelj ne može sve gurati u kolicima, kaže Sabina Lončar, majka 24-godišnje Seline, inače i dopredsjednica udruge Sjena.

- Prostor u kojem je Selina na Jarunu u poludnevnom boravku jest u prizemlju, no terapiju ima na trećem katu, a lift se često kvari. Zbog onoga što se dogodilo prije dvije godine sam Centru zabranila da ju, ako se lift pokvari, nose u kolicima, kaže majka.

Tad su nam, podsjetimo, roditelji ispričali kako se lift kvari pa se njihovu djecu u kolicima stepenicama spušta s trećeg kata. Selinu, koja ima 70 kilograma, dva su vozača Centra u kolicima tad spuštala niz stepenice, i jedan se od njih nabio na ručku kolica.

- Blagovaona je na Jarunu u podrumu, u mračnome prostoru, i ako ne radi lift do nje se alternativno dolazi izvana, kaže majka.

Kako dodaje, udruga Sjena je danas na sud predala tzv. prijedlog za osiguranje dokaza, žele da sudski vještak ispita jesu li na Jarunu uvjeti adekvatni za boravak korisnika kao što su Selina i drugi.

- Kao roditelj djeteta koje je polaznik srednje škole COO Dubrava i prošlogodišnja predsjednica vijeća roditelja, upoznata sam s katastrofalnim uvjetima u Centru, koji se i dalje pogoršavaju. Nadležni su jako dobro upoznati sa svime. Podrška djelatnicima koji su odlučili istupiti u javnost - kaže majka polaznice Centra, Valentina Vinter Putar.

- Prostor je neadekvatan za djecu s problemom kretanja. Ali i kod djece sa senzorskim teškoćama, autizma, velik je problem prenapučenost u učionicama. One su male, predviđene za urede, a ne za školu, najmanji razred ima, čini mi se, osam četvornih metara. Govorimo o tinejdžerima koji unutra moraju biti. Prostor nije adekvatan ni za djecu urednog razvoja, a kamoli za djecu s teškoćama - dodaje majka.

Ravnateljica Centra Marina Nekić za 24sata je prokomentirala anonimno pismo djelatnika te stanje Centra.

"Privremeni prostor na lokaciji Jarun zadovoljava sve zakonski propisane uvjete za pružanje socijalnih usluga, što je potvrđeno u provedenim inspekcijskim nadzorima nadležnih tijela. Priznajemo da prostor nije idealan, to je javno poznata činjenica o kojoj nikada nismo šutjeli. Važno je naglasiti i da su neki navodi iz pisma netočni ili pretjerani, napominje.

Pronalazak adekvatnog prostora u Zagrebu iznimno je zahtjevan zbog specifičnih potreba naših korisnika, dodaje. Kad se i pronađe, većina najmodavaca nije voljna ulagati u opsežne prilagodbe. Dosad nije pronađen prostor koji bi zadovoljio sve potrebne uvjete.

Navodi iz anonimnog pisma o organizaciji rada i stručnoj podršci ne odgovaraju stvarnom stanju, kaže ravnateljica. U Centru je zaposleno gotovo sto stručnih radnika. Što se tiče nepoželjnih ponašanja korisnika, dodaje, "najčešće su manifestacija teškoća, a ne namjerna agresija u uobičajenom smislu te riječi, i kao takva zahtijevaju stručan, individualiziran i terapijski pristup. Centar takva ponašanja sustavno prati, dokumentira i na njih reagira sukladno propisanim protokolima".

Kako je krajem prošle godine istaknuo gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, govoreći o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nad pet zgrada, "koji su desetljećima kočili razvoj važnih gradskih projekata", riješen je spor oko Maksimirskog stadiona, oko zemljišta kod Velesajma, kao i imovinsko-pravne prepreke realizaciji Nacionalne dječje bolnice u Blatu. Nakon Centra kulture Dubrava, preostao je još jedino kompleksni spor oko zgrade Crvenog križa na Jarunu, kazao je Tomašević.

Stoga smo Grad Zagreb pitali što se događa oko zgrade na Jarunu, u koju je privremeno smješten Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava te dokad će on unutra moći i ostati.

- Kako je u tijeku parnični postupak, nismo u mogućnosti govoriti o detaljima, ali nam je svakako u interesu da se navedeni sudski postupak okonča što je prije moguće, odgovara kratko Grad Zagreb.