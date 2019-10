Na novoj listi srama su Nadan, Sammir, Šuker i pokojni lihvar

Porezna uprava je objavila najnoviji popis poreznih dužnika. 'Lista srama' se osvježava jednom godišnje, 31. listopada, a najnoviji podaci pokazuju kako na samom 'vrhu' nema većih promjena, ali su se pojavila neka nova poznata imena.

Najveći porezni dužnik i dalje je Marijan Kunina. Prvi je na listi najdužnijih građana sa gotovo 85 milijuna kuna. Na vrhu se nalazi već godinama, a, kako je svojedobno pisao Jutarnji list, riječ je o umirovljeniku rođenom davne 1936. godine.

Široj javnosti potpuno je nepoznat, nikad nije imao registriranu tvrtku. Ali zato posjeduje ili je posjedovao poslovno-stambeni kompleks u centru Zagreba, vilu na moru, obiteljsku kuću u Vrapču...

Mirko Rapić iz Splita je 'prvi' u kategoriji poreznih obveznika koji obavljaju djelatnost sa 45 mil. kn duga. Rapić već godinama tvrdi da nije on dužan državi, nego država njemu.

Prvi do njega je pokojni bjegunac Miro Čalušić, koji je poginuo u ožujku 2018. u prometnoj nesreći u Hercegovini. Iza Čalušića, kojem se sudilo zbog lihvarenja i kamatarenja, ostalo je 19,2 milijuna kuna poreznog duga.

Foto: Goran Jakus/PIXSELL Miro Čalušić

Od poznatijih Hrvata na listama se ističe nekoliko imena. Nadan Vidošević, nekad moćni šef Hrvatske gospodarske komore, na 12. je mjestu liste najdužnijih građana. Prema podacima porezne uprave, duguje 12,6 milijuna kuna. Od toga mu sve otpada na dug poreza i prireza na dohodak.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Nadan Vidošević

Šef Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker 'skočio' je na 14. mjesto među fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost. Šuker duguje 5,8 milijuna kuna poreza i prireza na dohodak. Kako su 24sata ekskluzivno otkrila, Šuker je pokušao, ali očito nije uspio, dokazati podrijetlo svoje imovine, pa mu je država u svibnju ove godine sjela i na luksuzni stan u Opatiji i upisala zabilježbu s mogućnosti ovrhe. Ako Šuker ne podmiri svoj dug, država bi mu mogla ovršiti i prodati stan koji se nalazi u potkrovlju Vile Portheim u Opatiji.

Radi se o penthouseu u potkrovlju od 152 četvorna metra. Poznato je da Šuker pored ove vrijedne nekretnine ima i stan od 108 četvornih metara u elitnom zagrebačkom kvartu Zelengaj, ali na to nije upisana zabilježba.

Foto: PIXSELL Davor Šuker

Također, na 'listi srama' je i Lokomotivin veznjak Sammir sa 1,583 milijuna kuna duga. Od toga je dužan 1,46 milijuna kuna za porez i prirez na dohodak, a 123.000 kuna za porez na promet nekretninama.

Podsjetimo, 24sata su prije tri mjeseca otkrila kako bivša Dinamova zvijezda ima porezni dug, ali isto tako ima i impozantnu vilu u Demerju kraj Zagreba, koju je kupio 2017. godine. No vilu je, kako smo tad otkrili, prodao i to Stipi Lijanoviću, unuku pokojnog hercegovačkog kralja mesa, Stipe Ivankovića Lijanovića.

- Ja sam njemu dao svoju kuću i nešto novaca, a on meni ovu kuću. No, obzirom na dugovanje za porez, s čime sam bio upoznat, to nismo još realizirali pa moja kuća i dalje glasi na mene, a njegova na njega. Krajem ove ili početkom iduće godine će Sammir doći pa ćemo to riješiti papirnato. Koliko znam, porez bi trebao riješiti Dinamo, a u najgoroj varijanti ja ću platiti dug pa mu odbiti od cijene - kazao nam je u srpnju Lijanović.

Foto: Marko Lukunić/Pixsell, Davor Puklavec/Pixsell Sammir i vila u Demerju

Odvjetnici Asja Piplović te Vladimir Gredelj i dalje se nalaze pri vrhu najdužnijih poreznih obveznika. Piplović duguje 9,2 milijuna kuna, a Gredelj 6,1 milijun.

Tvrtka s najdužim poreznim dugom je zagrebačka Damex gradnja, koja državi duguje čak 214 milijuna kuna. I lani je bila na prvom mjestu sa sedam milijuna kuna manje.

