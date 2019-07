Nema za porez, ima za bazen: Sammiru 'sjela' ovrha na vilu

Iako se zločesti dečko Dinama vratio igrati u rodni Brazil, u Hrvatskoj su za njim ostali dugovi. Država je Sammiru krenula u ovrhu vile u Demerju zbog 1,5 milijuna kuna duga.

Zabilježba ovrhe na kući je objavljena na oglasnoj ploči suda u Zagrebu. Prije prelaska u brazilski Sport Recife ove godine i kratkotrajnog povratka u Dinamo, Sammir se hvalio da igranjem u Kini zarađuje 6,5 milijuna eura godišnje. Veliki je to iznos za 32-godišnjeg talentiranog Brazilca koji je ipak u hrvatskoj javnosti ostao zapamćen po ludim noćnim izlascima i pijanstvima čak i prije važnih utakmica i priprema Dinama. Zbog toga, ali i zbog zaštite koju je imao kod Zdravka Mamića, dio navijača je bio razočaran i kada je igrao za reprezentaciju.

Jorge Sammir Cruz Campos, što je puno ime nogometaša, pojavio se na listi poreznih dužnika jesenas. Dugovao je točno 1,476 milijuna kuna.

Od toga je većina otpadala na porez i prirez na dohodak, čak 1,36 milijuna kuna. Taj porez nije plaćen dok je primao plaću u Dinamu.

Manji, ali za ovu priču važniji dio je da je ostao dužan i 115.727 kuna poreza na promet nekretninama. On se plaća u iznosu od pet posto vrijednosti nekretnine, a očito je nastao jer je u veljači 2017. godine kupio veliku obiteljsku kuću u Demerju, nedaleko od Zagreba. S obzirom na iznos poreza na nekretnine, to znači da je kuću platio oko 2,3 milijuna kuna. Inače se porez mora podmiriti u roku 15 dana od rješenja. Ali Sammir, iako je očito plivao u novcu, nije ga platio. Ali zato je platio izgradnju bazena.

Kupio vilu bez bazena

Naime, kako je vidljivo na satelitskim kartama, vilu je kupio bez bazena, a do lipnja 2017. izgradio ga je u dvorištu.

Ova moderna vila nalazi se na malenom brežuljku i okružena je ogromnim dvorištem na prostranoj livadi. Uvučena je od ceste i vješto skrivena od znatiželjnih pogleda stablima s raskošnim krošnjama, ogradom i gustim čempresima. S glavne ceste ispod koje žubori potok, a koji prolazi tik uz vilu, nazire se tek dio ove dvokatnice, stepenice koje vode do bazena sa sunčalištem i ležaljkama, uredno pokošena trava na kojem su dva mala gola za nogomet te sjenica u ćošku. Tek probijanjem kroz zaraslo šipražje koje se prostire s bočne strane kuće, otvara se pogled na brežuljak, cijelu kuću i zelenilo koje je okružuje sa svih strana. Do ulaza u prednje dvorište vodi dugačak asfaltirani prilazni put. Ući, naravno, ne može bilo tko. Ograda je na struju, vratašca su zaključana. U dvorištu, kraj koša za košarku, sparkiran je bijeli Mercedes. Tražimo Sammira, no na portafonu na ogradi piše prezime Lijanović te naziv tvrtke Stipin san d.o.o., kao i upozorenje da smo na štićenom prostoru. Dočekuje nas mlada djevojka koja nam pristojno i vrlo kratko kaže da Sammir ne živi tu. Susjedi nam kažu kako je Sammir u njihovu mjestu, u toj vili, živio tek par mjeseci, ali da ga nikad nisu vidjeli.

- Čuli smo da je vrlo brzo tu kuću iznajmio - kažu.

I u imeniku, pretražujući adresu na kojoj se nalazi ova Sammirova vila, također stoji da je tamo sjedište tvrtke Stipin san koju vodi Sanja Ivanković Lijanović.

Unuk kralja mesa u kući

Na telefon nam se javlja Stipe Lijanović, inače unuk pokojnog hercegovačkog kralja mesa, Stipe Ivankovića Lijanovića, koji je pokrenuo poslovno carstvo mesnica Lijanovići. Kaže nam kako je još u jesen 2017. kupio vilu u kojoj živi s obitelji, tj trenutno je u posjedu.

- Ja sam njemu dao svoju kuću i nešto novaca, a on meni ovu kuću. No, obzirom na dugovanje za porez, s čime sam bio upoznat, to nismo još realizirali pa moja kuća i dalje glasi na mene, a njegova na njega. Krajem ove ili početkom iduće godine će doći pa ćemo to riješiti papirnato. Koliko znam, porez bi trebao riješiti Dinamo, a u najgoroj varijanti ja ću platiti dug pa mu odbiti od cijene - kaže nam.

