Na otkrivanju murala u Rijeci puštali ustašku pjesmu o klanju Srba. Policija ih našla i kaznila

Riječka policija provela je kriminalističko istraživanje nad dvoje hrvatskih državljana u dobi od 31 i 41 godine, a sve nakon Armadine subotnje proslave otkrivanja murala u Rijeci uz ustašku pjesmu i šokantne povike.

Utvrđena je osnovana sumnja da je 31-godišnjak, kao organizator javnog okupljanja, omogućio javno reproduciranje sporne pjesme, čime su narušeni javni red i mir te dostojanstvo građana. Uručen mu je prekršajni nalog s novčanom kaznom od 700 eura.

S druge strane, 41-godišnjakinja osumnjičena je da je putem društvene mreže javno objavila videosnimku na kojoj se čuje reproduciranje pjesme, čime je sadržaj učinila dostupnim neograničenom broju korisnika. Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela javnog poticanja na nasilje i mržnju prijavljena je mjerodavnom državnom odvjetništvu.

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Podsjetimo, navijačka skupina Armada u subotu je otkrila mural u Kvarternikovoj ulici na Vežici u Rijeci i proslavila ga puštanjem ustaške pjesme "Jasenovac i Gradiška Stara". Skandalozna snimka kruži društvenim mrežama. Uz bakljadu, dimne kutije i stroboskop navijači Rijeke slavili su rad muralista Vita Trkulje puštajući pjesmu u kojoj se slave ustaški zločini i spominju poglavnik Ante Pavelić, zapovjednici Maks Luburić i Jure Francetić, klaonica u Čapljini, bacanje Srba u Neretvu i povratak Crne legije.