Na otvaranju Lisinskoga luster je pao na glavu ženi političara i uzvanici su ukrali 300 pepeljara

Točno je 50 godina od otvorenja Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, hrvatske palače glazbe, čijoj je realizaciji prethodilo 14 turbulentnih godina. Toliko je trebalo proći od inicijalne ideje gradnje 1957. do njenog završetka u prosincu 1973. U to vrijeme Zagrebu je kronično nedostajala koncertna dvorana, no putem je, u gradnji, nestajalo novca, u Zagrebu se izmijenilo pet gradonačelnika, kao i puno više prioriteta - trebalo se dogoditi, odnosno ugasiti Hrvatsko proljeće pa da Hrvati, za utjehu, dobiju svoju palaču kulture.