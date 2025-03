'Na patologiji splitske bolnice se predstavila kao žena pljačkaša. Tražila je da ne rade obdukciju'

Frane Petrinović (65) koji je u petak pokušao opljačkati Erste banku u središtu Splita nije stradao od policijskog metka kako se isprva nagađalo, nego si je sam presudio, pucavši si u glavu, pokazala je obdukcija za vikend obavljena na patologiji splitskog KBC-a, doznaje se iz izvora bliskih istrazi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:38 Policija u Splitu ubila razbojnika koji je pokušao opljačkati banku | Video: Tomislav Gabelić/Matea Zanić/24sata/Pixsell

Neslužbeno se doznaje i da je u subotu ujutro na patologiju splitske bolnice stigla žena koja se predstavila kao Petrinovićeva supruga zahtijevajući da se ne radi obdukcija rekavši da je Petrinović za života navodno isticao da to ne želi.

No, objašnjeno joj je da se to mora obaviti jer tako nalaže zakon s obzirom da je počinio teško kazneno djelo. Dok se ona nalazila u Splitu u Mircima na Braču policija je imala namjeru obaviti pretragu njihova stana, ali to nisu mogli učiniti jer tamo nije nikoga bilo.

Upucala ga policajka, presudio si sam hicem u glavu

Petrinović je u petak koju minutu prije podneva naoružan pištoljem TT ušao u Erste banku u Gundulićevoj ulici, jednoj od glavnih u splitskom središtu, te od zaposlenika zatražio da mu spreme novac u sivu vrećicu koju je donio sa sobom.

Foto: 24sata

Na glavi je imao silikonsku masku. Nakon što je dobio nekoliko tisuća eura i kada je pokušao izaći van banke vidio je na cesti policijsko vozilo te zgrabio zaštitara banke kao štit.

Dvije policajke Druge policijske postaje koje su u ophodnji čule da je u banci u tijeku razbojstvo, a koje su se nalazile u blizini, kao znak upozorenja su zapucale u zrak nakon čega se zaštitar uspio othrvati razbojniku i pobjeći u banku. Tada je Petrinović zapucao prema policajkama i ubrzo zadobio hitac u nogu, no odmakao je tek koji metar dalje od ulaza u žbunje gdje si je pucao u glavu.

Foto: Facebook

Frane Petrinović je deportiran iz Australije nakon što je tamo odslužio zatvorsku kaznu zbog ubojstva i razbojstva. Dobar dio svog života je proveo po zatvorima, a od 2021. je živio u Mircima na Braču.