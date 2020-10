Na posljednjoj debati Trumpa i Bidena isključivat će mikrofon kandidatu koji nije dobio riječ

Posljednja debata između predsjednika Donalda Trumpa i suparnika Joea Bidena uključivat će novo pravilo - isključivanje mikrofona kandidatu koji nije dobio riječ voditelja kako bi govornici neometano mogli govoriti

<p>Trumpova je kampanja imala prigovore na promjenu - uvedenu jer je <strong>Donald Trump</strong> često upadao <strong>Joeu Bidenu</strong> i moderatoru u riječ na prošlomjesečnoj debati kršeći tako prije dogovorena pravila - međutim rekla je da će on ipak sudjelovati u debati u četvrtak navečer, jednoj od posljednjih prilika da ima publiku u udarnom terminu prije glasanja 3. studenoga.</p><p>Komisija za kontrolu predsjedničkih izbora rekla je da će mikrofoni kandidata na debati u Nashvilleu, Tennessee, biti utišani, kako bi se obojici omogućilo da bez prekida govore na početku svakog 15-minutnog dijela debate.</p><p>Voditelj Trumpove kampanje <strong>Bill Stepien</strong> rekao je da će Trump sudjelovati u debati s Joem Bidenom "bez obzira na to što je pristrano povjerenstvo u posljednjem trenutku promijenilo pravila kako bi u zadnji čas omogućilo prednost svom favoriziranom kandidatu".</p><p>Više od 30 milijuna Amerikanaca već je glasalo, smanjivši tako Trumpove izglede da promijeni natjecanje na kojemu prema nacionalnim i državnim anketama zaostaje.</p><p>Tijekom kaotične debate održane 29. rujna Trump je Bidena često prekidao, zbog čega mu je ovaj u jednom trenutku dobacio: "Čovječe, hoćeš li više ušutjeti?"</p><h2>"Samo vas odrežu"</h2><p>Trump se povukao iz druge debate koja se trebala održati prošli četvrtak zbog neslaganja oko virtualnog formata nakon njegove zaraze covidom-19. Tada je izrazio zabrinutost zbog isključenja mikrofona.</p><p>"Sjedite pred računalom i vodite raspravu - to je smiješno, a onda odrežu kad god žele", rekao je Trump u intervjuu za Fox Business 8. listopada.</p><p>Ranije u ponedjeljak, Trumpova kampanja rekla je da je nezadovoljna najavljenim nizom tema za debatu u četvrtak, tvrdeći da bi se trebala više usredotočiti na vanjsku politiku te da je nestranačka skupina naklonjena Bidenu.</p><p>"Sudjelovat ću, ali vrlo je nepravedno što su promijenili teme i vrlo je nepravedno što opet imamo voditelja koji je totalno pristran", rekao je Trump novinarima u zrakoplovu Air Force One dok se vraćao u Washington sa skupova u Arizoni.</p><h2>Prijevremeno glasalo više od 2,5 milijuna </h2><p>Kristen Welker s mreže NBC, cijenjena izvjestiteljica iz Bijele kuće, trebala bi voditi debatu.</p><p>Bidenova kampanja rekla je da su se obje strane prethodno složile da moderatorima odaberu teme. Rekli su da je Trump želio izbjeći raspravu o svom upravljanju pandemijom koronavirusa, za koju ankete pokazuju da je glavno pitanje za glasače.</p><p>"Kao i obično, predsjednika više zabrinjavaju pravila debate, nego da pruži pomoć koju zemlja u krizi treba", rekao je glasnogovornik Bidena TJ Ducklo.</p><p>Broj Amerikanaca koji su prijevremeno glasali u ponedjeljak je dosegao 30,2 milijuna, prema podacima američkoga izbornog projekta floridskog sveučilišta. To je više od petine svih glasova danih na izborima 2016.</p><p>Prijevremeno glasanje vjerojatno će se povećati ovaj tjedan, jer će sve više država otvoriti glasačke centre za one koji žele izbjeći moguću izloženost koronavirusu na prepunim biračkim mjestima.</p><p>Na Floridi, gdje je već više od 2,5 milijuna ljudi glasalo poštom, stanovnici čekaju u redu prvi dan prijevremenog glasanja. Prošlotjedna anketa koju je Ipsos proveo za Reuters pokazuje da su Trump i Biden ujednačeni u toj državi, jednoj od ključnih saveznih država u predsjendičkim izborima.</p><p>Stotine ljudi, od kojih većina nosi zaštitne maske, stajala je ujutro na kiši ispred javne knjižnice u Coral Gablesu, većinski latinoameričkom gradu pored Miamija.</p><p>Louis Perez, 57, istražitelj prijevara u osiguranju, rekao je da glasa za Bidena zbog Trumpova upravljanja pandemijom koronavirusa.</p><p>"Lagao je o tome od samog početka", rekao je za Trumpa Perez, koji nije povezan sa strankom. </p><p>Republikanac Antonio Sanchez, arhitekt koji je u Sjedinjene Države stigao s komunističke Kube, rekao je da podupire Trumpa jer se on "zauzima za slobodu" i protiv je socijalizma.</p><p>"Moje dvije kćeri su liječnice", kazao je 59-godišnji Sachez te dodao: "Mislim da se to ne bi moglo dogoditi bilo gdje drugdje, nego samo u Americi.</p>