Na prsima Gotovina i šahovnica: Tko je Stipe Lekić, torcidaš s rive

Na splitskoj Rivi, uz urlike i zastave, jedan je glas odjeknuo jače od svih. “Pustite našu braću” (braća su maskirani muškarci koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine), urlao je Stipe Lekić, torcidaš, čovjek s bradicom i u crnoj majici, koji je još jedanput pokazao zašto ga navijači Hajduka godinama zovu “legenda Sjevera”. Taj trenutak, u kojem je Lekić usporedio pritvaranje nasilnika koji su spriječili održavanje Dana srpske kulture u Splitu sa slučajem Frane Tente, ratnog člana ustaške mladeži, simbolički je sažeo njegov svjetonazor: desno, nacionalno, nepopustljivo.

