Obavijesti

News

Komentari 76
VOĐA PROSVJEDA U SPLITU PLUS+

Na prsima Gotovina i šahovnica: Tko je Stipe Lekić, torcidaš s rive

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 4 min
Na prsima Gotovina i šahovnica: Tko je Stipe Lekić, torcidaš s rive
Foto: PIXSELL/Facebook

NOVI EXPRESS Svojedobno je obnašao dužnost tajnika Torcide, a bio je i u vrhu navijačkog vodstva, a 2012. objavljeno je kako on i tadašnje predsjedništvo napuštaju funkcije 'zbog smjene generacija'

Na splitskoj Rivi, uz urlike i zastave, jedan je glas odjeknuo jače od svih. “Pustite našu braću” (braća su maskirani muškarci koji su upali na Dane srpske kulture u Gradskom kotaru Blatine), urlao je Stipe Lekić, torcidaš, čovjek s bradicom i u crnoj majici, koji je još jedanput pokazao zašto ga navijači Hajduka godinama zovu “legenda Sjevera”. Taj trenutak, u kojem je Lekić usporedio pritvaranje nasilnika koji su spriječili održavanje Dana srpske kulture u Splitu sa slučajem Frane Tente, ratnog člana ustaške mladeži, simbolički je sažeo njegov svjetonazor: desno, nacionalno, nepopustljivo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 76
Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'
JEDAN PRIVEDEN

Incident u Zagrebu: Skupina mladića napala je dvoje mladih! 'Nismo očekivali tako nešto'

Posjetitelji su javili da je stanje bilo kaotično, s puno policije i Hitnom na terenu
U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić
ZVALI SU GA 'DUGOPOLJAC'

U teškoj nesreći u Splitu umro je legendarni policajac Perišić

Prometni policajac PU splitsko-dalmatinske, široko poznat među vozačima, poginuo je nakon slijetanja motocikla u Solinskoj ulici
Rezultati Eurojackpota 91. kolo
PROVJERITE LISTIĆE

Rezultati Eurojackpota 91. kolo

Najveći dobitak u ovom kolu iznosio je 1.026.937,70 eura, a osvojio ga je igrač s pogođenih 5+1 brojeva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025