Na račun općine pojeo i popio 41.000 eura: Vinko Zulim častio se škampima, ribom, lignjama

Predstavnici Županijskog suda u Splitu, među kojima i tadašnji predsjednik tog suda Marijan Miletić, predstavnici jednog od lokalnih DVD-ova, predstavnici nekoliko udruga, šef Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije, KUD Seget, predstavnici Ureda za pomorstvo... Sve njih, barem prema računima koji su u spisu, bivši načelnik općine Seget Vinko Zulim, častio je po lokalnim restoranima od početka 2017. do 31. prosinca 2018. na račun općinskog proračuna. Tvrdi to Uskok koji je protiv Zulima podigao optužnicu zbog zlouporabe teške nešto manje od 41.000 eura. Ukupno se na račun općine gostio 90 puta.

Upravo kako bi se izbjegao mogući sukob interesa zbog čašćenja predstavnika splitskog suda, Zulimova obrana predložila je da se slučaj delegira zbog čega mu se postupak vodi na Županijskom sudu u Zagrebu.

- Nisam kriv - rekao je Zulim na prvom ročištu, a na raspravi u srijedu svjedočio je sadašnji načelnik općine Ivo Sorić, kojemu su predočavali račune. Među njima su bili i računi za jelo i piće kojima su se častili predstavnici općinskih povjerenstava koja su bila oformljena u Segetu, a Sorić je kazao da su se oni službeno sastajali u restoranima.

- S predstavnicima općinskog vijeća išli smo na ručkove nakon sjednica. Na početku smo zvali i predstavnike oporbe, no nikada se nisu odazvali pa ih kasnije više nismo pozivali. Načelnik i ja i drugi voditelji na ručkovima smo rješavali i općinske probleme, jer to su bila pitanja koja se nikada nisu mogla do kraja raspraviti - rekao je Sorić komentirajući račune za čašćenje na Valentinovo 2017., Svetog Nikolu 2016., Dan Domovinske zahvalnosti 2017., Dan Velike gospe 2017., Blagdan Tri kralja 2018., Valentinovo 2018. godine...

Nije se mogao sjetiti tko je sve bio prisutan na kojem od tih ručkova, no potvrdio je da je on sve račune potpisivao i slao ih na naplatu, nakon što je načelnik svojom rukom napisao svrhu konzumacije.

Vezano uz čašćenje predstavnika Županijskog suda u Splitu, Sorić je rekao da su se sa njima sastajali jer je Seget trebao sudjelovati u obnovi zgrade Općinskog suda u Trogiru. No, detalja sastanaka nije se mogao sjetiti.

Brojni računi bili su iz restorana Frenki, potom Barba Bora, zatim u restoranu Tomislav, pa Astoria... Prema računima koje su izuzeli USKOK-ovi istražitelji, predstavnici općine su se 15. studenog 2017. kod 'Barbe Bore' družili s Povjerenstvom za socijalu, 21. studenog 2017. s Povjerenstvom za statut i poslovnik, 22. studenog s Povjerenstvom za financije., 27. studenog ponovno s Povjerenstvom za financije, 28. studenog 2017. predstavnici općine bili su sa članovima povjerenstva za Zagoru u restoranu u Boraji. Iako Sorić ne zna tko je točno bio na tim ručkovima, račune je potpisivao.

Kako je pisao Jutarnji list, društvo je čak 28 puta kušalo hranu u restoranu Frenki, a 27 puta u Barba Bori. U Seget Vranjici u Astoriji hranu je u 25 navrata plaćala Općina, restoran Tomislav u Boraji ispostavio je četiri računa, a u Boraji se jelo osam puta. Jednom su bili i u Joke u Segetu Donjem te Torcidi u Šibeniku.

Na meniju je bilo svega, no najčešći su bili škampi na razne načine. Jele su se i lignje, šampjeri, kamenice zvane Frenki, škarpine, hobotnice, jakobove kapice, gof na žaru, oborita riba, crni rižot, no bilo je tu i mesa, janjetina, zagrebački odresci...

Uz dobru hranu, valja nešto i popiti, a Zulim i društvo uglavnom su uživali u vinima. Ponekad bi si priuštili i desert, poput palačinki ili tiramisua.

Podsjetimo, riječ je o slučaju kojeg je otkrio pokojni Indexov novinar Vladimir Matijanić nakon što je mjesecima provjeravao troškove koje je općina napravila. Matijanić je uočio goleme iznose reprezentacije Općine Seget u "Izvješću o radu općinskog načelnika (ostvarenje proračuna) ", a za slučaj se kasnije zainteresirano i USKOK.

Zulim je uhićen u listopadu 2022., a optužnica protiv njega podignuta je u prosincu 2023. te je potvrđena godinu kasnije.