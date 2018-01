Na računu još nema novca koje Mladen Jozinović mora vratiti

Na tiskovnoj konferenciji u četvrtak u Koprivničkom Ivancu, Mladen Ružman, direktor Piškornice i Nikola Martinaga, viši stručni suradnik za zaštitu okoliša, govorili su o trenutnom statusu Piškornice, sanacijskog odlagališta te stanju okoliša kao i o budućem RCGO (Regionalnog centra za gospodarenjem otpada). Ružman je naglasio kako je njegov dolazak na direktorsku stolicu dirigiran razlogom da RCGO dobije jednu drugu dimenziju te da se nastavi s tim projektom ubrzanim koracima kako bi se „uhvatili“ rokovi koji su postavljeni.

- Centri za gospodarenje otpadom su u svim strateškim dokumentima u Hrvatskoj su zamišljeni kao dio cjelovitog sustava, jer 50 posto onog otpada koji neće biti obuhvaćen aktivnošću građana treba negdje zbrinut i iskorištene sve vrijedne sirovine. Tko je zamišljen i ovaj naš - kazao je Ružman za Piškornicu. Pri čemu je spomenuo glavni gard susjedne Slovenije, Ljubljanu, naglasivši kako su oni davno krenuli, a u Austriji su taj problem rješavali prije 20 godina. Dodajući kako smo mi izgubili vrijeme, stoga moramo kroz tri godine 'uhvatiti' propušteno. Dokumenti su naišli na potporu u EU i stoga se toga moramo držati.

- RCGO, pa tako i Piškornica mora ići dalje kako do 2020. godine izgradili takav projekt kojim će se osigurati idućih 20 godina sustavno gospodarenje otpadom za četiri županije i Općinu Koprivnički Ivanec. Stoga očekujemo da ćemo do konca ove godine 'povući' i EU 50 milijuna eura i izgradili Centar – kazao je direktor. Ujedno je opovrgao neke najave o gradnji spalionice. Osvrnuo se i na sadašnje stanje odlagališta Piškornica za koje su naručene nove studije utjecaja na okoliš. Rekao je da se izvan područja koje pokriva Piškornica dovozilo između 10 i 15 posto otpada, ali da će se najkasnije do sredine godine prestati s tom praksom. Odgovarajući na novinarski upit prijeti li Piškornici eksplozija plina koja je nakupljena na deponiji, Ružman je odgovorio kako bi s 3,5 milijuna kuna riješili taj problem.

Pri spominjanju novca, slijedio je upit je li njegov prethodnik vratio bonuse koje se je isplatio, Ružman je kazao da svaki dan ima uvid u stanje žiroračuna, ali s današnjim danom tog novca nema. Nije želio komentirati žalbu Općine Koprivnički Ivanec, izjavljenu Ministarstvu, zbog opasnog utjecaja na okoliš pri čemu se spominju i neke veće koncentracije određenih metala. No, Ružman je podvukao da briga o okolišu nije na razini kakvu bi i oni željeli. Naglasivši kako su arsen, para, živa željezo iznad vrijednosti koje su dobre, iako su u skladu s okolišnom dozvolom.

- Gledajući uredbe koje brinu o kakvoći voda te vrijednosti su daleko iznad dopuštenih koncentracija. Stoga smo oformili stručnu skupinu s Hrvatskim vodama, te predložili mjere i radnje kao i troškove da bi popravili stanje u okolišu, jer moramo i možemo bolje – precizirao je Ružman. Prema dostupnim prošlogodišnjim mjerenjima koncentracija arsena je bila 22 a dopuštena je 10 jedinica. Isto tako je iznad dvostruke vrijednosti bila i koncentracija fosfora (0,78 a dopušteno 0,35) Živa 1,9 umjesto maksimalnih 1.

Potvrdio je da su u tijeku istražne radnje koje provodi policija u suradnji s Odvjetništvom a vezano uz ranije poslovanje.