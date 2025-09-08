Na Ribnjaku radovi traju, ali tramvaji voze. Od ponedjeljka u Zagrebu i jesenski vozni red

Od ponedjeljka s početkom nove školske godine, ZET prelazi na jesenski vozni red. To znači pojačani intenzitet vožnje tramvajskih i autobusnih linija, prilagođen većoj potražnji građana za javnim prijevozom.

Iako obnova pruge na Ribnjaku još nije u potpunosti završena, od ponedjeljka opet voze tramvajske linije 8, 14 i 15, kao i noćna linija 33 prema Mihaljevcu. Time se ukida privremena autobusna linija 613 (Kaptol – Gračansko dolje), koja je vozila za vrijeme radova.

Zagreb: ZET uveo jesenski vozni red, nedovršenim Ribnjakom ponovno voze tramvaji | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

S primjenom jesenskog voznog reda vraća se i tramvajska linija 1 (Zapadni kolodvor – Borongaj), dok će ponovno prometovati i autobusne linije 114 (Ljubljanica – Prečko), 145 (Vrapčanska Aleja – Oranice) te 275 (Sesvete – Sesvetska Sopnica).

Iz ZET-a upozoravaju vozače da obrate dodatni oprez u prometu zbog početka školske godine i većeg broja djece na cestama, posebice u blizini škola i vrtića. Putnicima pak preporučuju da prtljagu, poput školskih torbi i ruksaka, u vozilima ne nose na leđima, nego u ruci, radi sigurnosti i udobnosti putovanja.

Detaljan vozni red za sve linije dostupan je na stranicama ZET-a.