Na sajmu u Gudovcu prodali traktor od 2,6 milijuna kuna: Kupio ga je slavonski farmer

Ako je slutiti po broju posjetitelja, 23. proljetni međunarodni bjelovarski sajam koji se održava ovog vikenda u Bjelovaru, mogao bi srušiti sve dosadašnje rekorde, kiši unatoč. Analize nakon završetka će vjerojatno pokazati da je takvom interesu posjetitelja pridonijela i pauza zbog korone, ali i veći broj izlagača. Na 100 000 „kvadrata“ svoje proizvode izložilo je više od 400 tvrtki i pojedinaca, među kojima je i 10-tak iz EU te tradicionalni gosti iz susjedne Bosne i Hercegovine i Srbije.

Prema riječima direktora Sajma Zlatka Salaja, kojeg je u petak svečano otvorio predsjednik Sabora RH, Gordan Jandroković, već prvog dana sklopljeni su i neki značajniji poslovi. Među mnogobrojnim kupcima pojavila su se i dvojica, od kojih je jedan farmer iz Slavonija kupio najskuplji traktor a drugi najjeftini. Najskuplji je „Fendt“ od samoborske tvrtke Interexport koja je generalni zastupnik Njemačkog proizvođača. Najjeftiniji je prodala tvrtka Pevec, što u sebi nosi i neku simboliku. Razlika u cijeni između ta dva traktora je gotovo 350 000 eura. Fendt 900 jedan od posljednjih modnih „izričaja“ koji će se pojaviti na oranicama u Hrvatskoj.

-Farmeri prepoznaju kvalitetu i ne štede kad je u pitanju provjerena majka, a Fendt 900, je po karakteristikama vodeća marka. Posjeduje kompletnu opremu, dakle kožna sjedala, led lampe, navigaciju. Kožna sjedala tu su prvenstveno da se u traktoru može što duže sjediti i što lakše raditi – kazala nam je članica Uprave tvrtke Ivana Karaula.

To čudo na kotačima koje je visoko 3,40 metara i teži 12 tona čist bez opterećenja koje je 6 tona, ima 365 „konja“ koji mogu povući 10 plugova istovremeno. Ima MAN-ov motor od 9 000 „kubika“. Snaga motora je takva da je u stanju povući pet punih željezničkih vagona i radi po svim terenima. Naravno posjeduje navigaciju, GPS…i sve što je potrebno da se traktor programira prema dimenzijama površine koju obrađuje, vozač može čitati roman ili slušati glazbu po vlastitom izboru. Kad bi nabrajali sve što ima i može raditi izgubili bi nekoliko listova papira. Naravno da za tu svemirsku tehnologiju treba duboko posegnuti u džep. 350 000 eura plus PDV.

Nekoliko metara dalje od mjesta gdje je prodan najskuplji traktor na sajmu nalazi se i štand nama poznatih lica i gotovo nezamjenjivih sudionika sajmovanja u Gudovcu. Onaj bračnog para Višnje i Zdravka Pevec, kod zastavom „Pevec“. Na njihovom prodajnom mjestu od 200 četvornih metara nalaze se i najjeftiniji traktori. Cijene se kreću od 13 pa do 33 000 kuna, snage od 10 do 22 konjske snage. No, glavni artikl bračnog para koji su se pojavili na 1. sajmu tamo joj 1993. i koji su polako rasli kao što je rastao sajam godinama su bili „kraljevi“ sajma. Sve do 2009. godine, kad je tvrtka Pevec koja je tada zapošljavala 4 000 ljudi završila u stečaju a Zdravko i Višnja ostali bez lipe i neko vrijeme i bez slobode.

-Od kukanja se ne živi, živi se od predanog rada. Na Sajam smo došli nakon prvi put nakon sloma rupe Pevec i počeli kao i prije 33 godine kad smo krenuli s privatnim poduzetništvom – priča Zdravko.

Kažu da je njihov put krenuo iz garaže kad su imali 25 kosilica i jedan traktor. Danas su u Gudovcu sa 75 artikla. Kao i prije tri i više desetljeća imaju 25 kosilica, ali različitih tipova. Tu su trimeri i ostali asortiman s kojim su polako kročili put prema vrhu. Imaju suradnju s najpoznatijim proizvođačem kosilica europske marke Alpina Ybstiga, te se nadaju da će uskoro zakoračiti i na velika vrata. Nakon sajma otvaraju i prodavaonicu maloprodaje u Vrbovcu.

-Sinovi su vlasnici tvrtke, a ja sam prokurist jer imam golemo iskustvo. Želja nam je da poslom steknemo financijsku neovisnost, jer smo kao obitelj završili u dužničkom ropstvu, a ovo je jedini način d ponovo stanemo na vlastite noge – kazali su Višnja i Zdravko Pevec veselo pozirajući ispred asortimana s kojim su prije nekoliko desetljeća krenuli prema vrhu

. Poznajući ih gotovo od samog početka uvjerili smo se da im volje i entuzijazma ništa ne manjka od vremena kad su počeli u garaži obiteljske kuće u Bjelovaru.

