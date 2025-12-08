Obavijesti

REMEĆENJE JAVNOG MIRA

Na skupu u Rijeci nosio zastavu s petokrakom i vikao. Policija je protiv njega podigla prijavu

Na društvenim mrežama prošlog tjedna objavljeno je da se protiv jednog sudionika prosvjeda upućuje optužni prijedlog

Primorsko-goranska policija potvrdila je da je protiv 42-godišnjaka podnijet optužni prijedlog zbog remećenja javnog reda i mira nošenjem i isticanjem simbola na prosvjedu "Ujedinjeni protiv fašizma" održanom 30. studenoga u Rijeci, a riječ je o zastavi sa zvijezdom petokrakom. Možemo potvrditi kako je policija postupala prema 42-godišnjem hrvatskom državljaninu koji je 30. studenoga u Rijeci, na javnom okupljanju, nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir te time počinio prekršaj iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, navela je policija u odgovoru Hini.

Protiv muškarca policijski službenici su zbog toga nadležnom sudu podnijeli optužni prijedlog, a uručen mu je obavezni prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o prebivalištu.

Na društvenim mrežama prošlog tjedna objavljeno je da se protiv jednog sudionika prosvjeda upućuje optužni prijedlog, uz presliku obavijesti uručene mu 3. prosinca u kojoj se navodi da je glasnim vikanjem s ciljem uznemiravanja, kao i isticanjem simbola zvijezde petokrake uznemiravao prolaznike i cjelokupnu javnost.

Na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama uz obavijest o podnošenju optužnog prijedloga vide se dva muškarca sa plavo-bijelo-crvenom zastavom s crvenom petokrakom u sredini i natpisom "Za slobodnu socijalističku domovinu".

Za kršenje članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira propisana je novčana kazna od 700 do 4000 eura ili zatvorska kazna do 30 dana.

Policija je ranije podnijela optužne prijedloge zbog prekršaja protiv javnog reda i mira na kontra prosvjedu protiv devetorice mladića i to zbog uzvikivanja pozdrava "Za dom spremni" i istovremenog dizanja desne ruke u vis.

Također, prijavljeni su jer su prikrivanjem identiteta (maskiranjem), odijevanjem u tamnu odjeću s kapuljačom i lica prekrivenog odjevnim predmetom stvarali nemir i nesigurnost, i kod ostalih građana koji su tada bili na javnom mjestu i onih koji su takvo ponašanje vidjeli u sredstvima javnog priopćavanja, ali i zbog nasrtanja na jednog sudionika javnog okupljanja.

Tridesetak osoba odjevenih u crno, u većini maskiranih lica, došli su na Jadranski trg dok su se okupljali sudionici, vikali su i bacali eksplozivna sredstva prema sudionicima skupa.

