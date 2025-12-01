Burno u Otvorenom zbog antifašističkih prosvjeda: 'Petokraka je srušila Vukovar...'

Dan nakon velikih okupljanja pod sloganom 'Ujedinjeni protiv fašizma' u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Zadru, politička scena vrije. Je li riječ o upozorenju pred sve izraženijim ekstremizmom ili najvećoj provokaciji još od Domovinskog rata? Rasprave su se raspalile, a akteri s obje strane ne štede riječi.

O zastavama i porukama na marševima te podjelama u društvu raspravljali su Nikola Mažar, HDZ, Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke, Tonči Restović, SDP i Stipo Mlinarić, DP u emisiji HTV-a 'Otvoreno'.

'Nije bilo svađa, nosile su se hrvatske zastave'

Zadranin Tonči Restović tvrdi da su u Zadru marševi prošli mirno i pristojno.

- Nosim pozitivne dojmove s prosvjeda. Uz manje i očekivane provokacije prošao je dobro. Govori na maršu bili su okrenuti budućnosti, a ne prošlosti. Govori su bili usmjereni na pozitivno, a ne negativno. Među nama koji smo marširali vijorile su se službene hrvatske zastave, nije bilo nikakvih vrijeđanja, nije bilo neugodnih svađa s ljudima koji su dobacivali putem - rekao je.

Poručuje i da prosvjed nije bio uperen protiv države.

- Prosvjedi su bili reakcija udruga koji su to organizirale. Naglašavam, SDP nije sudjelovao u organizaciji, ali je bio na prosvjedima. To je reakcija na sve ono što gledamo zadnjih nekoliko mjeseci. Gledamo ljude u crnom, koji nose ne obilježja Hrvatske za koju smo se borili i teško izborili slobodu i demokratske vrijednosti. Ovo je reakcija da demokratske vrijednosti moramo obraniti jer nam se čini da je izostala reakcija vlasti i pokušavaju držati tenziju podjele u društvu - rekao je.

'Na prosvjedu više ćirilice nego hrvatskih obilježja'

S druge strane, saborski zastupnik Stipo Mlinarić tvrdi da je zagrebački prosvjed otišao predaleko.

- Na zagrebačkom prosvjedu bilo je više ćiriličnih natpisa i zastava sa zvijezdom petokrakom, nego što je bilo hrvatskih obilježja - rekao je.

Oštro proziva organizatore i optužuje ih za, kako kaže, politički projekt koji je protiv Ustava.

- Stvaranje Balkanske federacije je protuustavno. U Ustavu stoji da se ne može nikakve Balkanske federacije stvarati. SDP je podržao taj skup. Mene čudi da SDP prati stranku Možemo, koja je zapravo krajnja ljevica i priznala je da su organizatori. Pošto ne mogu skupiti više od deset tisuća ljudi, danas je jedan portal objavio da su dolazili autobusi iz Srbije i iz BiH. Vidjeli smo poruke studentima, srbijanskim, koji tamo godinu dana već prosvjeduju. Samo treba našu javnost upozoriti da se zna tko su ti studenti. Te studente podržavaju, što oni kažu, njihovi veterani ratova ili borci iz ratova devedesetih. Znači podržavaju ih ljudi koji su radili zločine po Republici Hrvatskoj - rekao je.

Kaže da ga posebno smetaju simboli koji su se mogli vidjeti na ulicama.

- Obilježja zvijezde petokrake srušila su Vukovar. Ja sam to svojim očima gledao. Šljivančanin je imao zvijezdu petokraku na šljemu. Ratko Mladić je 1991. godine kad je napadao Škabrnju i Dalmatinsko zaleđe nosio je zvijezdu petokraku na čelu. Vidjeli smo zastavu u Zagrebu – crna zastava s mrtvačkom glavom. Takvu su zastavu imali četnici. Ja očekujem reakciju policije da kazni i one koji su nosili te crne zastave i da vidi policija tko je sve bio na tom prosvjedu. Ako su bili ljudi koji ne stanuju u Republici Hrvatskoj, koji ne plaćaju porez u Republici Hrvatskoj, onda je to posao za policiju i za naše službe. To je bio jedan projugoslavenski skup, to veze s Hrvatskom nema - izjavio je.

'Ljevica lijepi etiketu fašista na pola milijuna ljudi'

I Nikola Mažar poručuje da je prosvjed nastavak, kako kaže, opasne retorike ljevice.

- Nakon koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem nikome nije pala vlas s glave, pojedinci iz ljevice kreću i kroz saborske rasprave prvo dehumanizirati sve one koji su bili na koncertu, pa ih nazivaju da su hipodromska kopita - rekao je.

Tvrdi da se stvara slika kako je ogroman broj građana ekstremistički nastrojen:

- Vrlo perfidno i zlonamjerno nalijepe etiketu za 500 tisuća ljudi da su to fašisti, da je to ustašizacija i tu kreće ta politika ljevice vezano za podjelu hrvatskog društva. To se nastavlja tijekom cijelog ljeta i prilikom prvog aktualnog prijepodneva u Hrvatskom saboru. Dok za razliku od njih, prije svega HDZ, ali onda i vladajuća većina postavlja pitanje vezano za gospodarski razvoj, za turističku sezonu, za plaće, mirovine i sve ono u konačnici što je i ključno za naše sugrađane, ljevica se i dalje ne miri s tim, i dalje nastavlja s politikom podijele hrvatskog društva i onda jučer vidimo manifestaciju te politike ljevice koja je napokon izašla na vidjelo - rekao je.

Upire prst u simboliku koja se mogla vidjeti na prosvjedima.

- Ne samo da su hrvatski branitelji koji su položili svoje živote da bismo mi danas bili u slobodnoj, samostalnoj, proeuropskoj, zapadnoj Hrvatskoj, nego i hrvatski građani koji su 19. svibnja 1991. dali vrlo jasan odgovor na ovakve Balkanske federacije kada su na referendumu s preko 94% izglasali samostalnost Republike Hrvatske - zaključio je.

'Podjele ne trebaju našim građanima'

U rasplamsanoj raspravi nakon prosvjeda oglasila se i Iva Rinčić, koja poručuje da je antifašizam temeljna društvena vrijednost, a ne politička etiketa.

- Antifašizam je civilizacijski doseg oko kojeg uopće nema niti spora, niti bi trebalo biti spora u smislu njegove podrške. Dakle svaka, naravno, otpor i nasilje u bilo kojim ekstremima, s bilo koje strane da dolazi i to je ono oko čega se treba, mislim da uopće nema diskusije oko toga. Nikako se ne slažem s tvrdnjama da ideje antifašizma, koje osobno zastupam, pripadaju pojedinoj stranci. Mislim da je to vrijednost koja se nalazi u našem Ustavu i kojoj isto tako pripadamo - rekla je.

Umjesto stalnog rovovskog rata, kaže, građani zaslužuju fokus na stvarne probleme.

- O tome da smo recimo u Rijeci uveli najniži porez na dohodak, o tome da smo nakon 35 godina prostorne devastacije grada osnovali Zavod za prostorno uređenje, koji su naši ideje i projekti kojima ćemo unaprijediti život Riječana prije svega, a isto tako da odašaljemo poruku drugim građanima Hrvatske, no činjenica je da se mi i dalje bavimo podjelama. I to je bio razlog zbog kojeg ja u suštini nisam otišla na jučerašnji prosvjed. Smatram da podjele nisu nešto što treba našim građanima, nisu nešto što donosi rješenje. Vrijednosti kojima svakako treba težiti jesu vrijednosti antifašizma oko kojih uopće ne vidim dilemu, a to su prije svega demokracija, ljudska prava i sloboda i to sam i do sada zastupala i naravno da ću zastupati i u budućnosti - rekla je.

Naglašava da svako nasilje mora biti sankcionirano, bez iznimki.

- Vjerujem da ako se pojavio na skupu u Rijeci prije svega, da će nadležne službe odgovarati i postupati na odgovarajući način i privesti sve one odgovorne - dodala je.