Na slavlju u zadarskoj pivovari radili nered i galamili: Policija prijavila 3 člana poznate obitelji

Sedmi rođendan zadarske pivovare Brlog prošlog vikenda završio je sve samo ne slavljenički. Policija je šturo izvijestila kako su ispred ugostiteljskog objekta iza 15 sati došli su muškarac (63) i žena (54) koji su razbacivali stvari sa štandova i galamili te se nakon toga udaljili. Na isto mjesto, oko 21 sat, stigla je žena (38) koja je radila sličan nered u skladišnom dijelu. Ubrzo je stigla policija i uhitila mlađu žensku osobu. No, policija je prijavila tri člana obitelji Maštruko koji su poznati Zadrani i to za remećenje javnog reda i mira. Najpoznatija je među njima Gabrijela Meštrović Maštruko (57) kazališna glumica.

- To je krenulo kao tvornica piva i to sve jako smrdi, ja sam naime, astmatičarka. Mislim da kao građanka Voštarnice imam pravo na miran san i čisti zrak, i to na šestom katu, zamislite ne mogu otvoriti balkon od smrada i buke, kazala nam je glumica.

Pivovara je također poznata. Osnovale su je dvije žene i proizvode popularno craft pivo.

- Došli su ovdje prije par godina. Moja kći je zvala inspekciju, zvali smo i policiju, bila sam i kod gradonačelnika, ali sve završava s time da oni imaju dopuštenje za rad. Sve je kulminiralo u subotu jer su imali proslavu rođendana koja je krenula već u 11 ujutro i to s buvljakom, a nastavilo se s feštom do u kasno u noć, naravno decibeli se samo pojačavanju. Ali kad se glazba ugasi, onda počinju pjevati. Ni to nije sve, mokre u našem ulazu - objašnjava Gabrijela kako je sve počelo.

Ispričala je kako je krenula dolje da im kaže da prestanu i stišaju, a da ju je povrijedio pogled jedne osobe. Doda je da se potom spustio suprug i kći te da je suprug iskopčao kabele i da je to bilo to.

- Dobila sam prijavu za remećenje javnog reda i mira, kao i moj suprug i kći, jedino sin i pas, nisu je dobili. Ali ok, ja sam ionako njih i zvala, to i dvaput. Kad se pročulo za ovo, mene ljudi zaustavljaju i čestitaju jer znaju tko sam ja. Napominjem, kako u životu nisam kažnjena ni za što, jednom ovo treba zaustaviti - zaključuje glumica Maštruko.

Iz pivovare, jedna od vlasnica, Ana Teskera (39), kaže da joj je iznimno nelagodno zbog incidenta.

- Osuđujemo bilo koji oblik nasilja, i verbalni i fizički, a bilo ga je i to sa strane obitelji Maštruko, i to je vidjelo 100 ljudi. Njihova kći je srušila bocu s kisikom što je jako opasno, ulazila je u proizvodni pogon, a tamo je izričito zabranjen ulaz za nezaposlene i uznemiravala ljude. Nama su pokušali utjerati strah u kosti. Mi cijelu zimu nismo radili, a ovo je prvi dan da smo otvorili samo zbog rođendana i humanitarne akcije. U 23 sati glazba je isključena i na terasi nije bilo ljudi duže od ponoći. Govore nam da nećemo još dugo tu raditi i žele da odemo - kaže Ana, suvlasnica pivovare Brlog.

Svi su gosti kao i vlasnice prošli alkotest. Policija je napisala tri prekršajne prijave, i sve se odnose na obitelj Maštruko, i to zbog naročito drskog i nepristojna ponašanja, a ako budu proglašeni krivima novčana kazna iznosi od 20 do 170 eura.

