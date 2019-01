Na snazi žuti alarm: U Gospiću palo gotovo pola metra snijega!

Snijeg pada u Lici, Gorskom kotaru, Slavoniji, Baranji i središnjoj Hrvatskoj. Moguća je poledica.

- Zimski su uvjeti na većini cesta u Lici, Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj uključujući državnu cestu DC1 na dionici Čeglje-Karlovac-Zagorje-Vaganac-Udbina-Gračac-Knin te staru cestu kroz Gorski kotar između Zdihova i Kikovice (DC3). U priobalju puše jak vjetar, povremeno s olujnim udarima. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te ne kreću na put bez propisne zimske opreme - objavio je Hrvatski autoklub u srijedu u 8 sati.

Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno, zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, pa se vozače moli za strpljenje i razumijevanje.

- Podsjećamo vozače ostalih teretnih vozila da na području pojedinih policijskih postaja prometna policija može i njih isključivati iz prometa, ovisno o trenutnim meteorološkim prilikama i sigurnosnoj procjeni. Sve sudionike u prometu molimo za razumijevanje, kao i da poštuju upute prometne policije - navode u HAK-u.

VIDEO: Pet stvari koje je korisno znati kad padne snijeg

Na Zavižanu 61 cm, u Gospiću 48, na Plitvicima 40...

Prema podacima DHMZ-a, u srijedu u 7 sati ujutro najviše snijega izmjereno je na Zavižanu (61 cm), zatim u Gospiću (48 cm), Plitvičkim jezerima (40 cm), Ogulinu (26 cm), Otočcu (23 cm)... U Zagrebu na mjernoj postaji Maksimir izmjereno je 9 cm, dok je na Griču bilo 6 cm snijega. U Slavonskom Brodu izmjereno je 16 cm, u Vinkovcima 17, Virovitici i Daruvaru 15 cm... Snijega ima i u Istri. U Pazinu su tako izmjerena dva centimetra snježnog pokrivača.

VIDEO: Kako staviti lance za snijeg

- U srijedu će biti pretežno oblačno uz povremenu oborinu, osobito u zapadnim krajevima. Na kopnu će većinom padati snijeg. Na Jadranu kiša, na jugu lokalno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a na sjeveru i susnježica i snijeg. Sunčana razdoblja moguća su uglavnom poslijepodne na istoku i jugu - prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za srijedu.

Vjetar će na kopnu biti većinom slab, dok se na sjevernom Jadranu očekuje jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, koja će tijekom dana prolazno oslabjeti. U Dalmaciji će umjeren do jak jugozapadnjak okrenuti na istočnjak i jugo. Najviša temperatura od -3 do 3, na srednjem i južnom Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C, a na sjevernom malo niža.

Žuto upozorenje: Vrijeme je potencijalno opasno

Meteoalarm izdao je žuto upozorenje, odnosno upozorenje da je vrijeme potencijalno opasno, za Gospićku regiju zbog stvaranja snježnog pokrivača većeg od 10 cm, osobito u Gorskom kotaru. Također, žuto upozorenje je na snazi i za Velebitski kanal (zbog bure), Riječku regiju (zbog snijega i bure), Istru (bura), te Kvarner (bura). Žuti alarm upaljen je i za Dubrovačku regiju zbog mogućeg grmljavinskog nevremena i izraženijim pljuskovima.

Vrijeme u iduća tri dana...

U četvrtak se u unutrašnjosti očekuje pretežno oblačno, povremeno sa snijegom, osobito u gorskim i istočnim predjelima. U najistočnijim krajevima može biti i susnježice. Na Jadranu promjenljivo oblačno, mjestimice uz malo kiše, na sjevernom dijelu moguće i snijega, a poslijepodne više sunčanih razdoblja.

VIDEO: Savjeti za vožnju po snijegu

Slično vrijeme očekuje se i u petak i subotu. Bit će promjenljivo, u unutrašnjosti pretežno oblačno.

- Na Jadranu mjestimična kiša uz mogućnost susnježice, a na kopnu povremeno snijeg, glavninom u istočnoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab i umjeren, u petak ponegdje i jak sjeveroistočni i sjeverni, na Jadranu će posvuda zapuhati jaka, podno Velebita i olujna bura s orkanskim udarima, osobito u petak. Hladno s temperaturom uglavnom malo nižom od prosjeka - navodi DHMZ.

