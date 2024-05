Na suđenju Mamićima ponovo svjedočila Modrićeva punica: Ne sjećam se problema u isplatama

Ponovnim svjedočenjem Vesne Juraić, bivše šefice računovodstva NK Dinamo, koja je poznatija kao punica nogometaša Luke Modrića, na Županijskom sudu u Osijeku nastavljeno je suđenje braći Mamić i ostalim optuženicima za izvlačenje novca iz Dinama. Osim nje na novom ročištu svjedoči su bivši nogometaš Davor Vugrinec te nogometni menadžer iz Osijeka Boro Ivković.

- Radila sam u klubu kao voditeljica računovodstva od 1995. do 2008. godine, zajedno s još tri osobe i radili smo knjigovodstvo; završne račune, obračune plaća, plaćanje faktura, a bilo ih je puno. Dinamo je uobičajeno svake godine imao reviziju kada se pregledavala sva dokumentacija. Jednom je revizija trajala 8 mjeseci. Sve se radilo preko računa, ali bilo je isplata gotovine na ruke u smislu pozajmica zaposlenicima, no to je sve financijski evidentirano i isplate su išle na temelju ugovora. Radili smo samo isplate po fakturama koje su ispostavljali igrači i na temelju ugovora o radu. Nisam vidjela da bi se s računa isplaćivao novac igračima mimo faktura. U računovodstvu se nisu knjižili ugovori koje je Dinamo imao s igračima tako da nismo knjižili dugovanja kluba prema igračima. Često su se radili aneksi ugovora, ili bi igrači otišli na posudbu, bili prodani, pa se zato nije ulazilo u knjiženja tih plaćanja i dugovanja. Nisam čula da je bilo situacija da neki dugovi nisu plaćeni - izjavila je Juraić.

Pojasnila je da se prihod od prodaje nekog igrača naplaćivao u više rata, a oni u računovodstvu nisu knjižili cijeli iznos transfera nego samo onu ratu koja je isplaćena tekuće godine. Ostatak bi upisan izvanknjižno.

- Pratili bismo račun kluba tijekom godine i u konačnici prikazivali stanje prihoda i rashoda. U tom poslovanju nisu bilježeni ugovori igrača koji bi ukazivali da bi Dinamo trebao ostvariti novčana sredstva temeljem transfera kao niti dugovanja prema igračima koje je Dinamo imao. Za određeni transfer je fakturu potpisala nadležna osoba za transfer, a potom netko iz Uprave. Osim ovih faktura kao osnova za plaćanje nama su u računovodstvu dolazili i ugovori sa igračima - pojasnila je Juraić pomalo kontradiktorno, pojašnjavajući potom da je ŠDD u jednom trenutku imao jako veliki dug po zapisniku financijske policije i otišao je u blokadu. Da bi klub mogao nastaviti poslovati zaposlenici i igrači prešli su u Udrugu građana koja je ranije osnovana za poslove natjecanja. Prije blokade Udruga nije imala financijsko poslovanje.

Na pitanje da li je Udruga osnovana zbog duga i da li su obveze prema igračima prenesene na Udrugu kao i druga dugovanja svjedokinja je odgovorila da nije.

- Udruga je osnovana ranije. Dugovi koji su nastali i zbog kojih je došlo do blokade ostali su na ŠDD. Mi smo do tada u računovodstvu vodili račune dvije pravne osobe. Kada je Udruga počela raditi i mi postali zaposlenici, ona je krenula od početka i nije imala nikakvih dugova - rekla je i dodala da je tek kasnije čula da su neki igrači tužili Dinamo jer je ŠDD ostao u blokadi i nisu plaćene sve obaveze.

Tužitelj USKOK-a potom joj je pokazao ugovor između Dinama i tvrtke Corporate Advantage te ju pitao da li je bila upoznata s time da bi neko strano trgovačko društvo preuzelo dugovanja Dinama prema igračima.

- Nisam to prije vidjela i nisam to znala. Ne znam da su neki od aktivnih igrača ostali neisplaćeni od strane ŠDD. Ne sjećam se da je nakon prelaska rada na Udrugu bilo problema u isplatama prema igračima - odgovorila je svjedokinja.

Upitana o tome da li joj je poznata Mamić sport agencija Juraić je odgovorila da je ona radila za njih.

- Agencija je imala svoje zaposlenike, svoj prostor, automobile, ali se knjigovodstvo vodilo u Udruzi Dinamo. Mi smo knjižili sve dokumente koji su se odnosili na tu agenciju. To sam radila ja osobno, ali sam prethodno pitala svog direktora da li to smijem raditi. On je rekao da smijem, da to nije u koliziji. To sam radila u slobodno vrijeme i nisam za to primala naknadu. Za njih sam radila od osnivanja dok nije prestala raditi. Zaposlenici Mamić sport agencije su bili Damir Jozić, Nikky Vuksan, Mario Mamić, Alma Peternel i moja kći Vanja Modrić. Zdravko Mamić je bio vlasnik - pojasnila je Juraić dodajući kako nije imala uvid u ni jedan ugovor koji je ova agencija imala s igračima.

- Imala sam uvid u poslovni račun agencije, ali se ne sjećam da li je bilo kakvih uplata na račun od strane igrača ili isplata prema njima - rekla je.

Upitana o odnosu njenog zeta Luke Modrića i Dinama Juraić je rekla da zna da je Luka za Dinamo počeo igrati još kao stipendist.

- Nisam nikada vidjela ugovor koji je Luka imao sa Mamićem i Mamić sport agencijom. Dolazio je u Agenciju, kao i ostali igrači, jer su u njoj učili engleski. Sjećam se transfera Luke Modrića u Tottenham. Ja sam knjižila taj transfer na temelju dokumenata. Isplata u ratama, podjela po aneksu. Ovo sam knjižila na temelju dokumenta zvanog 'temeljnica'. U trenutku transfera u Tottenham Modriću je menadžer bio Nikky Vuksan i bio je u odnosu s Mamić sport agencijom. Mario je kao zaposlenik Agencije imao kontakte s Modrićem nakon toga transfera. No, odnos između Luke i Mamić sport agencije je prekinut prilikom Lukinog odlaska u Real Madrid - rekla je Juraić dodajući kako je Zdravko Mamić u Dinamo došao 2000. kao član Izvršnog odbora, a potom i član Uprave, ali nije znala tko je nastavio voditi Mamić sport agenciju nakon što je došao u Dinamo.

- Ja sam vodila financijske knjige Luke Modrića. Izrađivala sam mu fakture prema Dinamu jer je on imao samostalnu sportsku djelatnost. Sve su fakture uvijek bile plaćene - dodala je Juraić.

Suđenje se nastavlja nakon pauze.