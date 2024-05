Svjedok na suđenju Mamićima: Zdravko je donosio odluke oko prodaje i kupnje igrača

Na osječkom Županijskom sudu nastavljaju se saslušanja svjedoka relevantnih za optužnicu protiv braće Mamić i ostalih sudionika u aferi Dinamo 2. Saslušani su kirurg Mate Škegro, bivši član Izvršnog i Nadzornog odbora Dinama. Ovo je drugi put da on svjedoči na istom suđenju jer je prošle godine odgovarao na pitanja samo za točku optužnice koja se odnosi na Dinamov račun u Klagenfurtu s kojega je Zdravko Mamić, kako ga se tereti, uzeo 2,2 milijuna eura i zadržao novac za sebe. Sada je svjedočio o transferima igrača.

- Izvršni odbor nije donosio odluke o transferima, ali bismo za njih saznali. Nismo imali uvide u ugovore i detalje transfera. Informacije smo dobivali od Mirka Barišića ili Zdravka Mamića. Nismo dobivali ni financijska izvješća, a nisam znao ni da su u transferima sudjelovale strane tvrtke - kazao je Škegro kojeg je potom tužitelj pitao par pitanja o financijama kluba no, on ih nije razumio rekavši da je on liječnik i ne razumije se u financije.

Osijek: Nastavljeno suđenje braći Mamić i drugima za izvlačenje novca iz Dinama | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Potom je svjedočio Krešimir Ćurković, također bivši član Nadzornog odbora Dinama. I on je kazao kako su dobivali usmena izvješća o poslovanju kluba te da nema saznanja o transferima igrača. Odluke o transferima, kazao je, donosio je Zdravko Mamić, a na sjednicama klupskih tijela nije bilo riječi o zahtjevima pojedinih igrača za transferno obeštećenje.

- Nisam čuo da je bila situacija da je Dinamo dijelio transfer nekim igračima, pa tako ni u transferima Alena Halilovića, Tina Jedvaja i Mate Kovačića. Nije bilo govora ni o tome da se za realizaciju transfera trebaju angažirati posrednici, kao ni da je neko dugovanje prema igračima prepušteno stranim tvrtkama. Nije se pričalo ni o Dinamovom računu u inozemstvu - kazao je Ćurković.

Podsjetio je i kako je početkom 2000-ih godina vladao svojevrsni dualizam pravnih osoba u klubu – postojali su udruga građana i sportsko dioničko društvo.

- Prije dolaska Zdravka Mamića u Dinamo, klub je imao praksu ugovaranja transfernog obeštećenje nekim igračima, ali Mamić je to htio ukinuti - kazao je Ćurković koji je sudjelovao u osnivanju Mamić Sport Agency jer je dvije godine radio za Mamića i izrađivao ugovore između igrača i Mamića.

Nešto više od off shore tvrtkama na sudu je imao za reći svjedok Branko Kos koji je bio zaposlen u tvrtki Legal Business Consultants, optuženog Igora Krote i Sandra Stipančića.

- Imali smo agente u inozemstvu koji su bili naši partneri. Poslali bismo im zahtjev i potrebnu dokumentaciju za otvaranje kompanije i oni bi osnovali firmu i vratili nam dokumente. To su bili off shore računi za više klijenata koji su tako najčešće htjeli prikriti da su oni stvarni vlasnici off shore tvrtke pa su kao vlasnike prijavljivali neke druge tvrtke ili osobe. U nekim su slučajevima vlasnici bili doista osobe koje su zatražile osnivanje takvih tvrtki, ali u većini nisu. Znam da je Krotina tvrtka osnovala i off shore firme preko kojih se, po optužnici, izvlačio novac iz Dinama - kazao je Kos kojemu su potom čitana imena 'spornih' tvrtki. Neke je prepoznao, neke ne. Istaknuo je, pak, kako su one osnivane u skladu sa zakonom.