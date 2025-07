Na suđenju studentici za aferu 'Indeks 3' obrana tvrdi da je njen otac dao mito, sud to odbio

Ana Mužic (40) uhićena je prije 17 godina, 2008., u aferi Indeks 3, kao jedna od studentica koja je navodno dala mito za prolazak na jednom kolegiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U toj aferi već su donesene dvije pravomoćne presude, 2013. godine, a ona je iz tog spisa izdvojena. U nepravomoćnoj presudi iz 2017. godine je osuđena na godinu i dva mjeseca, no ta je presuda srušena na Vrhovnom sudu. Kad je sve krenulo, uhićeno je oko 200 ljudi, a za neke je nastupila i zastara.

Mužic je u ponedjeljak na suđenju na Županijskom sudu u Zagrebu rekla što i u prva dva suđenja.

- Ostajem pri prethodne dvije obrane, nisam nikome osobno dala nikakav dar ili poklon za bilo kakvo kazneno djelo koje mi se stavlja na teret - kratko je odgovorila na pitanje sutkinje.

Foto: Marin Tironi/24sata

No prije toga se raspravljalo je li uopće sposobna prisustvovati suđenju, za što dva vještaka kažu da je, a njena obrana je imala primjedbe. Sudsko vijeće je odlučilo da nema potrebe ispitivati dvoje vještaka jer su napravili vještačenje na temelju dokumentacije koje im je dala obrana i da se prihvaća njihov nalaz, a Mužic je mogla zatražiti stanku kad bi joj postalo preteško za pratiti.

Prije toga su htjeli da se suđenje prekine zbog zastare. Naime, tvrde da, ako je Ana Mužic išta i dala Ćevidu, to je sigurno bilo prije 4. srpnja 2008. kad su oboje uhićeni, pa je prema tome kazneno djelo već bilo gotovo. No sud se s time nije složio.

Tužiteljstvo je predalo popriličan broj dokaza, među kojima su i pravilnik o studiranju, prijave ispita, potvrde poništenja ispita, primjer ispitne liste i snimke telefonskih razgovora. Tvrde da je Mužic sudjelovala u davanju mita kako bi prošla ispit i da se to dokazuje snimkama poziva, da je bila svjesna svega i da je znala da će Milan Ćevid, koji je nepravomoćno osuđen za svoju ulogu posrednika u davanju mita za prolaz, kontaktirati tadašnju šeficu referade Julijanu Ljubić da uvede u evidenciju da je Mužic izašla sedam puta na ispit, a ne osam. To je važno jer se nakon osmog puta izlazi pred komisiju. Također, tvrde da je znala da će Ćevid dogovoriti s redovnim profesorom toga fakulteta Jadrankom Grgonom da Mužic upiše prolaz. Dogovor je navodno bio da Mužic nauči dvije točne rečenice, no ona se nije pojavila na tom ispitnom roku i to zato što je bila uhićena. Uskok tvrdi da se vidi kako je Mužic više puta komunicirala s Ćevidom i kako je imala cilj dati dar, odnosno određeni iznos kako bi joj se osiguralo polaganje ispita.

Zagreb: Su?enje Deši Mlikotin Tomi? i Milanu ?evidu u aferi 'Index 3' | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

I onda slijedi obrat: obrana je htjela da se ispita i njen otac, Dragutin Mužic, koji je sve vrijeme bio ispred suda. Tvrdili su da će on svjedočiti tko je Ćevidu dao novac i komunicirao s njim, a branitelj je u završnoj riječi rekao da se upravo otac čuo s Ćevidom i dao telefon njoj, na što je ona pristala. Tvrde i da se ne može teretiti Anu Mužic koja s novcem nije imala veze.

Uskok se na to žalio jer je u prvom postupku Dragutin Mužic koristio blagodat da ne mora svjedočiti u postupku koji se vodi protiv njegove kćeri. Sud se s tim složio, pa je branitelj u završnoj riječi i na to prigovorio.

- Otac je danas mogao reći kako je sve to bilo, što je i htio, to što je ona sudjelovala u svemu tome nije obilježje ovog kaznenog djela - rekao je branitelj, misleći pritom da se nju tereti za davanje mita, a ne da je za to znala ili u tome sudjelovala.

Prema obrani, nije utvrđeno tko je dao novce i je li to baš bila Ana Mužic. Čak su htjeli da svjedoči i Milan Ćevid kako bi rekao tko mu je dao novac. Tako traže da ju se oslobodi optužbi, a epilog će saznati u utorak u 13 sati kad će biti objava presude na Županijskom sudu u Zagrebu.