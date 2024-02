Na sudu je bila od 2012. godine, sad stigla presuda: Silovao me pričuvni policajac na pragu kuće

Bio je 12. kolovoz 1995. kada je pričuvni policajac na pragu kuće silovao ženu čijeg je supruga i sina došao privesti na obavijesni razgovor zajedno s kolegama. Bilo je to netom nakon 'Oluje' kojom je oslobođen okupirani hrvatski teritorij.

Prije nekoliko dana općinski sud donio je nepravomoćnu presudu prema kojoj Republika Hrvatska mora silovanoj ženi platiti 15.926 eura odštete zbog tog zločina. Država je odgovorna jer je silovanje počinio pripadnik pričuvnog sastava policije na službenom zadatku. Osim toga, prijetio joj je službenim oružjem, zbog čega sud smatra da je upravo država dužna isplatiti joj naknadu za povrijeđenu osobnost, prenosi N1.

Ovaj postupak pokrenut je još 2012. kada je silovana žena podnijela tužbu tražeći naknadu jer je bila žrtva pričuvnog policajca koji je za to i pravomoćno osuđen. Zbog narušenja zdravlja pokušala je ostvariti pravo na naknadu kao civilna žrtva rata, međutim, sukladno vrijedećim propisima, civilnom žrtvom rata se postaje agresijom neprijateljskog vojnika.

Iako je već dobila sto tisuća kuna prema Zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije te od 2016. prima mjesečnu naknadu od 300 eura, sud je sada zaključio da joj i prema Zakonu o obveznim odnosima zbog svega što je proživjela pripada dodatna naknada, piše N1.

Zbog traumatiziranosti je bila onemogućena u normalnom životu sa svojim suprugom. U svom iskazu ona je opisala kako su joj se razvile noćne more kao posljedica silovanja. Morala je preseliti u Zagreb, daleko od svoje kuće, kako bi pokušala zaboraviti zločin.

'Dijagnosticiran mi je PTSP. Stalno trebam dodatna liječenja', ispričala je u svom iskazu.

Iako novac ne može nadoknaditi pretrpljenu bol, sud ipak smatra da će joj taj dodatni iznos možda pomoći da osigura bolju kvalitetu života.

Predstavnici države na sudu su tvrdili kako ne mogu oni odgovarati za ono što je počinio pričuvni policajac koji je zbog toga i pravomoćno osuđen. N1 doznaje da je dobio tri godine zatvora. Pravomoćna presuda izrečena mu je tek u veljači 2011. godine. Pokušao se izvući od krivnje problematiziravši to što žena nije odmah prijavila silovanje. Pokušavao je na sve načine umanjiti značaj njezinog iskaza.

No, sud je utvrdio kako u to poratno vrijeme u blizini njezinog doma nije bilo liječnika niti policije. Ipak, sve je odmah ispričala svojim susjedima, koji su i vidjeli da ju je pričuvni policajac, koji je s kolegama došao pred njezinu kuću, odveo do staje.

Tamo ju je, kako je utvrđeno, i silovao, a svjedoci su opisali da su ju vidjeli kako izlazi otamo. Bila je toliko uplašena da se nije usudila spavati kod kuće, već je provela noć kod svojih susjeda.

Odbijali platiti odštetu

Čim je pričuvnom policajcu izrečena pravomoćna presuda, njegova žrtva obratila se državi zahtjevom za mirno rješenje spora.

No predstavnici Republike Hrvatske uporno su odbijali platiti odštetu. Tvrdili su da država nije odgovorna za štetu, već da naknadu mora tražiti od osuđenog silovatelja.

Prvotno su niži sudovi i prihvatili takav stav, no Vrhovni sud RH sve je vratio na početak, prihvativši 2021. žrtvin zahtjev za revizijom.

'Nije jasno kako niži sudovi smatraju da pričuvni policajac silovanje nije počinio u obavljanju svoje službe kada je tog 12. kolovoza 1995. s kolegama došao privesti na obavijesni razgovor supruga i sina ove žene. To je pogreška koja se u ponovljenom postupku mora ispraviti', naložio je Vrhovni sud RH u revizijskoj odluci.

Sada je stigla nepravomoćna presuda u kojoj je žrtvi pričuvnog policajca ipak dosuđena naknada, piše N1.