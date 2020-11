Na testove za koronu potrošeno je gotovo 320 milijuna kuna

Početkom rujna ministar Beroš otkrio je kako je od početka koronakrize potrošeno 198 milijuna kuna. U međuvremenu, taj iznos je porastao

<p>Od početka pandemije pa sve do danas, trošak testiranja na teret HZZO-a iznosi točno 319.925.078 kuna. Gotovo 320 milijuna kuna, javili su nam iz Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.</p><p>Zanimljiv je rast visine iznosa potrošenog na testiranja u posljednja dva mjeseca. Početkom rujna ministar Vili Beroš otkrio je kako je od početka koronakrize do kraja kolovoza potrošeno 198 milijuna kuna. Poručio je tada kako novac u ovom trenutku nije važan, već je važno pružiti građanima adekvatnu zdravstvenu zaštitu. </p><p>- Ako tome pridodamo i troškove liječenja bolesnika, koji mi nisu poznati, brojka je veća - rekao je tada ministar zdravstva. U međuvremenu, taj iznos je porastao za oko 120 milijuna kuna. </p><p>Cijena testova u početku pandemije iznosila je 1506 kuna, a u međuvremenu je pojeftinila u većini Hrvatske. Tako sad povoljnija varijanta s dvije ciljane sekvence genoma virusa košta 501,49 kuna, dok ona za tri sekvence iznosi 698,21 kunu. </p><p>Na <a href="https://www.koronavirus.hr/svi-testni-centri-u-republici-hrvatskoj/763" target="_blank">stranicama</a> Ministarstva zdravstva navodi se kako je u Hrvatskoj testiranje omogućeno u 49 testnih centara diljem zemlje, i to PCR testom kojeg definiraju kao molekularni postupak koji se temelji na dokazivanju prisustva virusne RNA molekule.</p><p>U međuvremenu, pomoćnica ministra zdravstva, Vera Katalinić-Janković, najavila je kako od ponedjeljka u Zagreb stiže 15 tisuća antigenih testova koji su jeftiniji, jednostavniji i brži od PCR testova. I oni se koriste analizom iz nosa, a rezultati se čekaju dvadesetak minuta. Ipak, nisu namijenjeni svima, posebno ne asimptomatskim zaraženima.</p><p>Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je da će antigenski testovi biti od pomoći, ali da PCR ipak ostaje zlatni standard.</p><p> </p>