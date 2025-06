Na Thompsonov koncert trebat će doći šest sati prije. I pješke. Parking? Ljudi, snađite se...

Dva su tjedna do "koncerta stoljeća" na kojem će Marko Perković Thompson na zagrebačkom Hipodromu pjevati pred pola milijuna ljudi. I još je puno nepoznanica, jer koncert zbog papirologije još nema dozvolu za održavanje, a Zagreb je, kako nam je odgovoreno iz Grada, tek u ponedjeljak dobio na uvid prometni elaborat, razmatra ga. No gotovo je sigurno da će se svi koji izvana dođu autom, za parking morati snalaziti sami. Kako će grad od 800 tisuća stanovnika "progutati" još stotine tisuća ljudi sa strane, i njihove aute, nemoguće je predvidjeti. Mnogi se građani pitaju kako je jedan koncert dobio dozvolu da paralizira čitav grad, i to ne na samo jedan dan. I najvažnije, hoće li pola milijuna ljudi na Hipodromu biti sigurno?

Zbog koncerta je kvart Kajzerica uz Hipodrom poluparaliziran već nekoliko dana - zatvorena je cesta uz Hipodrom kako bi na njega mogla nesmetano dolaziti vozila za organizaciju koncerta, a čitav će kvart, kao i Središće i Zapruđe, potpuno biti zatvoreni već večer prije koncerta. Za promet će zatvoriti i tri mosta: Most slobode, Most mladosti i, moguće, Jadranski most. Uz to, u poslijepodnevnim satima u subotu očekuje se i potpuna obustava prometa na Aveniji Dubrovnik, glavnoj prometnici kroz Novi Zagreb. Tisuće ljudi će se prema Hipodromu slijevati pješice. Kako pitanje parkinga nije riješeno, organizator koncerta je predložio da trgovine i trgovački centri u subotu zatvore svoja vrata, kako bi njihovi parkinzi bili na raspolaganju posjetiteljima koncerta, a da im se neradna subota nadoknadi radnom nedjeljom.

​Od četvrtka je dostupna službena aplikacija za posjetitelje koncerta, i na njoj je moguće vidjeti detalje. Iz dostupne karte u aplikaciji je vidljivo da će glavni ulaz na Hipodrom biti sa strane Bundeka. Na parkiralištu kod zgrade INA-e bit će fan zona jug, a na zapadnoj strani Bundeka fan zona sjever, otvorena čitav dan. Na zapadnoj strani Hipodroma bit će dvije fan zone VIP i dva VIP ulaza na VIP tribine. Fan zone su mjesta okupljanja i okrijepe, poručuje organizator.

Aplikacija ima upitnik za posjetitelje, koje se pita kad dolaze u Zagreb, koliko im je udaljen smještaj, dolaze li sami ili u grupi, što bi trebalo policiji donekle dati uvid u brojke. Autobusi koji dolaze na koncert moraju prethodno biti najavljeni mailom, nakon čega će im organizator poslati obavijesti o zonama parkiranja. Nema organiziranog parkinga za VIP posjetitelje.

"Tko ne dolazi organiziranim autobusima, preporučujemo da u Zagreb dođe jedan ili više dana prije, i koristi javne parkinge ili javni prijevoz jer na lokaciji koncerta neće biti organiziranog parkinga za osobna vozila", stoji u aplikaciji. Koncert počinje u 20.45 i trajat će oko dva i pol sata. Neka autobusna poduzeća već nude organizirani prijevoz na koncert iz svih dijelova Hrvatske po cijeni od, recimo, 30 eura. Na društvenim mrežama također ima takvih ponuda, za 50 eura.

Preporuka je da se na Hipodrom uđe "najmanje šest sati prije početka koncerta, kako bi se osigurao nesmetan ulazak i na vrijeme zauzelo mjesto", stoji u aplikaciji. Sva plaćanja na štandovima s hranom, pićem i u fan shopu obavljat će se isključivo karticama. Tehnička voda će biti dostupna iz cisterni, a za pitku vodu će se, kažu upute u aplikaciji, "trebati obratiti ugostiteljima". Bit će dostupni štandovi s hranom, pićem i službeni šopovi s Thompsonovim suvenirima- majicama, kapama...

Tijekom koncerta će se koristiti plamenici nove tehnologije, također kaže aplikacija. Navodi da su oni sigurni za korištenje u blizini publike. Korištena će biti i Dron show - svjetlosna koreografija u zraku iznad pozornice. "Svjetlo vašeg telefona sinkronizirat će se sa showom, i tako ćete postati dio jedinstvenog scenskog doživljaja", stoji u aplikaciji.

"Ako dozvolite push obavijesti, na vrijeme ćete primati sve važnije informacije o koncertu, promjenama rasporeda, vremenskim uvjetima i sigurnosnim uputama", piše također. Fizičke ulaznice vrijedit će kao i digitalne, i moći će ih se učitati u aplikaciju. Treba paziti da mobitel bude stalno pun. Wi - fi mreža nije predviđena i mogući su problemi s mrežom zbog velikog broja posjetitelja, stoji u aplikaciji. Sve su ulaznice rasprodane, piše.

Kako je vidljivo u oglasnicima, dio onih koji su kupili ulaznice sad ih prodaje, u mnogim slučajevima i po dosta nižim cijenama. Karte su koštale od 30 do 60 eura, sad ih se prodaje i za dvadeset, 25. Na nekim se oglasnicima mogu naći stotine oglasa za prodaju karte za koncert, iz svih dijelova Hrvatske, kao i iz BiH.

​Kako se ranije neslužbeno prenosilo iz dokumenata službi uključenih u organizaciju, alternativa nepostojanju većeg parkinga je pojačan javni prijevoz na svim linijama. Pješice će se iz centra grada ići koridorom od Glavnog kolodvora kroz Importanne pothodnik te ulicom Hrvatske bratske zajednice i Avenijom Većeslava Holjevca, pored fontana, preko za promet zatvorenog Mosta slobode, do Bundeka odnosno Hipodroma. U pitanju su oko četiri kilometra hoda po, za pretpostaviti je, velikoj vrućini.

Večer prije koncerta, 4. srpnja, za promet će biti zatvoren taj koridor, kao i Ulica grada Vukovara od Miramarske do Kruga. Vozače će se usmjeravati na sve ulaze u Zagreb, osim na ulaz jug, preko Jadranske avenije. Predviđeno je i eventualno obustavljanje tramvajskog prometa iza ponoći u centru grada, radi očekivanih gužvi nakon koncerta.

Hipodrom će biti podijeljen na 18 sektora pod kamerama kako ne bi došlo do prepunjavanja. Kako doznaju 24sata, policija će angažirati apsolutno sve rodove policije, uključujući i posade helikoptera, dizat će dronove, na Hipodromu će biti i policajci u "civilkama".

Foto: 24sata

Izvori bliski organizatoru za 24sata demantiraju tvrdnje da su zakupili površinu premalu za pola milijuna posjetitelja. Podsjetimo, još nema dozvole za održavanje koncerta jer je, neslužbene su medijske informacije, na sastanku MUP-a, Grada Zagreba i organizatora u srijedu od Thompsonovog menadžmenta zatražena nadopuna elaborata budući da navodno nije dokazano da 500.000 ljudi stane na Hipodrom. Ljudi bliski organizatoru tvrde nam kako je zakupljena netto površina od 322 tisuće kvadrata, bez Bundeka i Ininog parkinga, dovoljna za 495 tisuća ljudi.

Organizator je na primjedbe elaboratu odgovorio, kažu da su proširili ograde Hipodroma. Kad se prošeta nasipom, vidi se da je na nekim dijelovima maknuta stara ograda te postavljena nova, ali neznatno dalje nego što je bila stara. Radovi na Hipodromu idu punom parom, Grad Zagreb smo pitali treba li imati, i ima li organizator dozvole za sve što na Hipodromu radi, budući da se još čeka i dozvola za održavanje koncerta. Grad nam je odgovorio da će - provjeriti taj podatak.