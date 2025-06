SDP: 'Upitno je kako je uopće dozvoljeno okupljanje u takvom broju za koncert Thompsona...'

Nedavno je pristigao naputak zagrebačkim bolnicama kako svoje djelatnosti i kapacitete trebaju prilagoditi najavljenom koncertu izvođača Marka Perkovića Thompsona te su traženi djelatnici koji bi za tu prigodu pružali medicinsku zaštitu na Hipodromu. Naime, planira se privremeni stacionar (tkz. poljska bolnica) u kojoj će raditi djelatnici na zbrinjavanju oko 200 ležećih pacijenata. Osim toga, angažirat će se gotovo 200 djelatnika izvanbolničke Hitne medicinske službe raspoređenih u 16 vozila, vjerojatno iz svih dijelova Hrvatske, odnosno različitih županijskih zavoda, a za čije troškove je rečeno kako će biti pokriveni od strane organizatora. Međutim, nejasno je objašnjeno tko će pokriti troškove djelatnika u stacionaru te dodatne smjene u zagrebačkim bolnicama zbog očekivanog dolaska pola milijuna ljudi, stoji u priopćenju koje je SDP poslao medijima.

Zbog koncerta će zatvoriti sva tri mosta u Zagrebu, žele i da trgovine i trgovački centri taj dan imaju neradan dan

Dalje u priopćenju navode:

- U Hrvatskoj je 720 liječnika u svim zavodima za hitnu medicinu, a 1778 medicinskih sestara i tehničara zaposleno je u izvanbolničkoj hitnoj službi. To jasno upućuje kako se radi provedbe koncerta vrši izniman pritisak na već opterećene medicinske djelatnike. Time se potencijalno stvara značajan rizik za dostupnost zdravstvene zaštite, ne samo za goste koncerta, već i za sve građane i građanke te turiste u Hrvatskoj! - pišu iz SDP-a i odmah nastavljaju:

- Naime, podsjetimo da se sve to događa u središtu turističke sezone, kada se očekuje veliki broj domaćih i stranih gostiju. U srpnju prošle godine ostvareno je 4.6 milijuna dolazaka, najviše na obalnom području, čime je priljev zdravstvenih potreba višestruko veći od uobičajenog. Značajnom redistribucijom medicinskog kadra, koje je u to vrijeme također na godišnjim odmorima, stvara se jasan nesrazmjer ljudskog potencijala u zdravstvenom sustavu! Upitno je kako je uopće dozvoljeno okupljanje u takvom broju koje za sobom neminovno nosi izniman rizik, a suštinski radi nečijeg osobnog profita. Nadležne državne institucije, čija je svrha postojanja zaštita svih građana i građanki, dozvolile su događanje za koje ne postoje jasno definirani kriteriji kakvi postoje primjerice za koncerte u zatvorenom prostoru, a sve se odluke vezano za organizaciju donose bez ikakve ranije obavijesti stanovnika na tom području. Zatvaraju se ulice, preusmjerava se promet, raspoređuju se djelatnici – sve to više od dva tjedna prije koncerta! - pišu iz SDP-a.

Za kraj priopćenja iz SDP-a poručuju:

- Teško je razumjeti kako je netko spreman preuzeti toliki zdravstveno-sigurnosni rizik za potrebe provođenja glazbenog događaja, a biti svjestan konteksta koji gotovo uvijek prati spomenutog izvođača. Često se s ovim događanjem uspoređuje organizacija dočeka pape Ivana Pavla II, međutim apsolutno je neadekvatno uspoređivati mirno, duhovno okupljanje s ciljem zahvale i vjerske ispune, s koncertom nerijetko granično nacionalističkih stavova uz očijukanja s ustaštvom. U tom smislu, organizacija i provođenje ovakve manifestacije predstavlja izniman pritisak na već onemoćale zdravstvene i sigurnosne sustave, a čije posljedice možemo osjetiti svi mi - stoji u priopćenju kojeg potpisuje Sara Medved, dr.med., voditeljica SDP-ovog Savjeta za zdravlje i sport