'Na Thompsonovu koncertu nije bilo incidenata'. Thompson je zato bio okidač za ove incidente

Od prošlog ljeta, tijekom narednih mjeseci, sve do ovoga vikenda premijer Andrej Plenković promovira tezu kako na koncertu Marka Perkovića Thompsona na Hipodromu nije bilo incidenata.

"Permanentno se nastoji kreirati atmosfera koja bi stvorila neki osjećaj dramatičnosti", govorio je Plenković, spominjući "histeriju i hiperventiliranje lijevih opcija".

Nakon toga provlačio je tezu da se "dio ljevice uplašio činjenice da se na jednom skupu okupilo pola milijuna ljudi, a da pritom nije bilo nikakvih nereda, niti razbijenih prozora, niti nesreća". "I onda na sav glas pokušavaju prikazati Hrvatsku kao da ide u gorem smjeru", tvrdio je premijer.

A ovih dana izjavio je kako su od Thompsonovog koncerta na Hipodromu "ostale samo limenke", iako je ljevica "mjesecima hiperventilirala zbog toga".

Međutim, od Thompsonova koncerta sve je krenulo.

Početak incidenata

Na njemu možda nije bilo incidenata, ako se ne računa otvoreno ustaštvo i skandiranje ZDS, ali su neposredno nakon njega započeli incidenti širom Hrvatske.

I to nakon što je Marko Perković Thompson pred stotinama tisuća ljudi uputio poruku mladima da "ostanu budni i preuzmu Hrvatsku".

I što se sada događa? Mladi huligani marširaju po hrvatskim gradovima, prijete Srbima, ugrožavaju ustavni poredak, najavljuju prosvjede, čak i organiziraju militantne grupacije koje po gradovima doslovno hvataju Srbe.

Plenković nije na Hipodromu vidio incidente. (Iako se od Hipodroma elegantno sakrio.)

A sada ne želi vidjeti ni da je Hipodrom bio okidač za incidente.

Nakon Thompsona krenuli su zabraniteljski udari na kulturne festivale, na filmove, predstave i kulturne događaje. Krenuli su prijeteći grafiti književnicima i novinarima. Krenuo je javni revizionizam Jasenovca. Krenule su prijetnje s oltara nevjernicima i ljevičarima. A krenuli su i napadi crnokošuljaša i huligana na folklorne priredbe i kulturne manifestacije srpske nacionalne manjine.

Sve je to kulminiralo subotnjim prosvjedom Torcide na splitskoj Rivi i pred zgradom Županijskog suda, gdje su tražili oslobađanje svojih maskiranih prijatelja koji su napali djecu i starce, pa i hrvatskog branitelja, te otjerali iz Hrvatske novosadsku djecu.

Tako izgleda Thompsonovo preuzimanje Hrvatske.

"Ja ne vidim da se Hrvatska promijenila", tvrdi Plenković.

Premda se vrlo jasno može povući crta između Hrvatske prije i poslije Thompsonova koncerta.

Thompsonove vrijednosti

Nakon kojeg su čak i Plenkovićevi ministri, poput Ivana Anušića, govorili kako se Europa "mora vratiti kršćanskim vrijednostima s koncerta Thompsona".

Thompson je postao inspiracija i nit vodilja. Odnosno, postali su to oni koji su preko Thompsonovih zvučnika i dronova poslali poruku mladima da preuzmu Hrvatsku.

I to se sada događa: kroz grafite, prosvjede, napade, prijetnje, skandiranje ZDS, buđenje ustaštva, manifestaciju klerofašizma, a čemu udaraju tempo crkveni dužnosnici, desničarski političari, neofašisti, pa čak i Plenkovićevi HDZ-ovci.

Plenković i dalje optužuje ljevicu da histerizira, kao što se rugao novinarima koji su bili izloženi prijetnjama, kao što je karakterističnim cinizmom odbacivao sve incidente, napade i zabrane. Dok njegov Gordan Jandroković, pod čijim pokroviteljstvom se u Hrvatskom saboru pozdravlja sa "Za dom spremni" i promovira novi nacionalistički mit o Jasenovcu, i dalje upozorava ljevicu da mora smanjiti agresivni govor i optužbe da su svi ustaše.

Tko su ustaše

Tko zna, možda i nisu: ustaše su samo oni koji pod ZDS-om "nastoje promijeniti Hrvatsku", koji teroriziraju građane, zastrašuju javnost i prijete ustavnopravnom poretku, koji provode reviziju povijesti, žele upisati NDH u preambulu Ustava, napadaju manjine i kritičare, kao i oni koji žele demokratsku, europsku,antifašističku Hrvatsku skrojiti po modelu desničarske, klerofašističke tvorevine.

Plenković se ruga ljevici da se uplašila skupa od pola milijuna ljudi na kojem nije bilo "nikakvih nereda, niti razbijenih prozora, niti nesreća". Da bi upravo od tog trenutka krenuli neredi. Upravo od tog trenutka počelo je radikalno i nasilno mijenjanje Hrvatske. Počeo je udar na državu, na Ustav, zakone i demokraciju.

Zašto onda šalje policiju?

Ne zbog onoga to govori ljevica, nego zbog onoga što se događa pred Plenkovićevim nosom. Zbog čega on šalje interventnu policiju, hvata maskirane huligane, osigurava zgradu suda, nudi policijsku zaštitu srpskim kulturnim manifestacijama i čitavo vrijeme optužuje oporbu da "nas sav glas pokušava prikazati Hrvatsku kao da ide u gorem smjeru".

Dok Hrvatska pod njegovim mandatom ide u gorem, možda i najgorem smjeru.

Plenković tvrdi da su od Thompsonova koncerta "ostale samo limenke". Nažalost, nakon Thompsonova koncerta od Hrvatske bi mogle ostati samo ruševine ustavne demokracije.