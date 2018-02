Britanci na tulumima Hrvatice istražuju svojih 50 nijansi sive

Kritičari su možda razderali najnoviji nastavak u serijalu 50 nijansi sive, no oni koji žele nadoknaditi propuštena očekivanja od filma, to mogu na ekskluzivnim tulumima koje već nekoliko godina organizira Hrvatica Sanja Britt Jusić.

House of Noir je koncept tajnih tuluma u kojima se "nudi iskustvo koje spaja tamne erotske fantazije i stvarnost". Ti se tulumi organiziraju u privatnim klubovima diljem svijeta, a sljedeći tjedan jedan će biti u Londonu. No, na taj tulum se može doći samo na poziv, a bankari i razni kreativci plaćat će ulaznice od 400 do 800 kuna.

Sami detalji onoga što se odvija iza zatvorenih obavijeni su velom tajne, ali organizatori naglašavaju kako ovo nije seks tulum, već fešta erotske umjetnosti, vrhunske gastronomije i plesa s gostima u provokativnoj odjeći i dodirom BDSM-a.

Fotografije s Facebook profila House of Noir djelomično otkrivaju što se događa na tulumima, pa se tako mogu vidjeti gosti vezanih očiju koji sjede oko stolova te ljudi kojima maske pokrivaju više nego donje rublje.

Britt Jusić (40) prvi je tulum organizirala još 2012. godine, a popularnost im je podigao i interes za 50 nijansi sive.

- Nekima je sadržaj knjige bio dozvola da otvorenije čitaju erotske sadržaje i u neku ruku je dijelu žena bio osjećaj slobode - rekla je Brit Jusić za Daily Mail. Dodaje kako je sigurna da je to dovelo do novih istraživanja i očijukanja s osobnom seksualnošću i onime što to donosi.

Dodaje kako su Noir scene koje pripremaju jedna od posebnosti kojima se ističu te su one inspirirane fantazijama gostiju.

Glavna adresa ovih tuluma je London, no neke od lokacija na kojima su organizirani su Bahrein, Hong Kong te Dubrovnik prije pet godina.