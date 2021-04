Tri osmrtnice zalijepljene su na vrata haustora na broju 31 zagrebačke Mamutice. Stariji muškarac, starija gospođa i 23 - godišnji Dominik Šimunović. Sve troje su žrtve virusa COVID - 19.

- Netko od nas se zarazio i donio virus doma. Ne znamo tko ga je gdje pokupio, svi radimo. Odgovorni smo i pazili smo se, ali bezuspješno. Svi smo se razboljeli na isti dan, a Dominik je, kao i mi, imao simptome, ležao je i pio čaj. Rekao nam je da se ne osjeća baš dobro, a s obzirom na to da je jako kašljao, mislili smo da bi to mogla biti upala pluća i da treba otići doktorici. Tamo su mu vadili krv i ustanovili da se radi o bakterijskoj upali pluća pa je dobio antibiotike - priča nam Kristijan (29), stariji brat Dominika Šimunovića.

POGLEDAJTE VIDEO Bakljada za Dominika

Njegova osmrtnica i osmrtnice još dvoje susjeda zalijepljene su na vrata haustora broj 31 u zagrebačkoj Mamutici. Sve troje preminuli su od koronavirusa. Umjesto da mu se stanje s terapijom poboljša, Dominiku je bilo sve gore. Dobio je jače antibiotike, no situacija se nije mijenjala. Na kraju su im rekli da ga odvedu na Zaraznu gdje su ga testirali i bio je negativan.

- To je nemoguće jer smo svi u kući imali koronu i oboljeli isti dan. Mislim sve je moguće, ali ovo je baš čudno. Po svim testovima se ovaj put pokazalo da ima virusnu upalu pluća. Ispada da se danima liječio, a zapravo nije jer je pio terapiju za bakterijsku upalu. Na Zaraznoj je bio koji dan kad je došlo do restrikcije pluća, jednostavno njegova pluća nisu više mogla opskrbljivati tijelo kisikom i morali su ga poslati na respirator u Dubravu. Nisu više imali izbora, ili respirator ili smrt. Na respiratoru je bio sedam dana, a u međuvremenu su ga opet testirali i ovaj test je bio pozitivan. Bio je pod sedativima, a mi smo zvali svaki dan, ujutro i navečer. Svaki put kad bismo nazvali situacija je bila stabilna, par puta su nam rekli i da po nekim parametrima je situacija malo bolja. Ja sam vjerovao da će se oporaviti, samo da će mu trebati malo duže zbog toga kakva je situacija bila, a i bio je jako mlad. Na papirima je pisalo i da je nastala sepsa, dakle i bakterija je bila u pitanju. Pretpostavljaju da je i to razlog naglog pada tlaka - objašnjava nam.

Dominikova obitelj je saznala da je preminuo tek nakon konferencije Nacionalnog stožera.

- Rekli su da je umro 23 - godišnjak. Neki prijatelji su me nazvali da pitaju je li to on, ja nisam znao, a nisam ni vjerovao da se radi o njemu jer je dan prije bio stabilan. Nazvali smo bolnicu i onda su nam rekli da je došlo do naglog pada krvnog tlaka i srčanog aresta uslijed kojeg je preminuo. Trudili su se reanimirati ga, ali bezuspješno. Jednostavno je otišao - prepričava nam Kristijan.

Dominik nije imao zdravstvenih problema. Bio je dobar student, volio je igrati igrice s prijateljima, voziti bicikl, družiti se i slušati house.

'Uvijek je htio biti bolji'

- Moj brat je bio odličan učenik i dobar student. Vjerovao je da, ako se sad posveti učenju i radu, da će mu kasnije biti lakše u životu. Nažalost, nikad to neće dočekati - govori nam.

Iza njega su ostali tata Ivica (47), mama Gordana (55), braća Kristijan i Luka (22), sestra Mia (15) i puno prijatelja koji su u srijedu pripremili tihu bakljadu u njegovu čast.

- On nije bio navijač, on je jednostavno bio dobar čovjek. Puno ga je ljudi znalo i skupili su se iz raznih kvartova, iznenadili su nas. Došli su tu, složili su od lampaša njegov nadimak, Kru. To je nadimak nastao u osnovnoj školi, kad su ga zvali Kruška jer je bio malo bucmast. Uskoro se pretvorilo u Kru i tako je i ostalo. Poslagali smo lampaše, a brat Luka je držao njegovu sliku. Kad su se baklje upalile, održali smo minutu šutnje. Htjeli smo privući pozornost na ovu tragediju jer ljudi sve ovo shvaćaju preneozbiljno. On je bio mlad dečko, danas je tu, sutra nije. Očito nema nikakvih pravila - objašnjava nam Kristijan.

Iznenadila ga je količina ljudi koja se stvorila pod njihovim prozorom, ali mu je drago da je njegov brat dotaknuo toliko ljudi.

- Pamtit ću ga po ciničnom smislu za humor i ustrajnosti. Moj brat je uvijek htio biti bolji, koji god si je cilj zadao, jako je radio na tome da ga postigne. Uvijek si je zadavao ciljeve. Prvo je upisao PMF, no onda je brzo vidio da ga to ne vodi do njegovog cilja, do toga da bude programer. Prebacio se na TVZ i tu je sve krenulo na bolje. Imao je svoju aplikaciju za vožnju bicikla, zadao bi si cilj i krenuo voziti. I kad je bilo najteže, on nije odustajao, a takav karakter ima jako malo ljudi. Trudit ću se biti tako ustrajan kao on i na taj način mu odati počast - govori nam.

U planu je i izrada murala za Dominika. Njegova obitelj želi da ljudi iz ove tragedije izvuku pouku i paze na sebe i druge.

- Mislim da bi trebalo ljudima skrenuti pozornost na to koliko je taj virus opasan. Odnio je jedan zdrav, mladi život, to je ozbiljno. Ne bih nikome poželio ovakav gubitak. Neka to bude njegova ostavština. Ako samo jedna osoba pročita Dominikovu priču i zbog toga se odluči paziti, ništa ovo nije uzalud - završava Kristijan.

Na isti dan kao i Dominik, preminuo je i njegov 69 - godišnji susjed.

- Mi smo se preko balkona gledali. Ne mogu vjerovati da ga nema, tako je brzo otišao. Bio je četiri dana na respiratoru i sad ga više nema - govori nam njegov dugogodišnji prijatelj.

- I ja i moj muž smo imali koronu u to isto vrijeme, kao da nam se zavukla u haustor - dodaje jedna mlađa susjeda.

Samo dan ranije, preminula je i njihova 72 -godišnja susjeda.

- Bila je tak' dobra! Prodavala je čaj na tržnici, viđala sam ju svaki dan dok nije na 20 dana završila na respiratoru. Valjda se više nije mogla boriti - govori nam njena prijateljica koja, kako kaže, više bez maske ne izlazi ni u hodnik.

Na utrinskoj tržnici, na štandu na kojem je gospođa radila, gori jedan lampaš.

- Došla je zadnje tu subotu, i u nedjelju je već nije bilo. Nakon 20 dana, njen sin je tu stavio osmrtnicu i lampaš. Čudno je to, jedan dan nekome kažeš 'vidimo se sutra' i više se nikad ne vidite - govori nam.