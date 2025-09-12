Na uznemirujućoj snimci mlati maloljetnika u klubu u Zagrebu. Policija: Istražujemo slučaj!

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka na kojoj se vidi muškarac kako tuče maloljetnika. Snimka je stigla i do naše redakcije, no zbog zaštite maloljetnika i osjetljivosti problematike nećemo je objaviti.

Doznajemo da je nastala u subotu 6. rujna u jednom od noćnih klubova na području zagrebačkoj Jaruna, a muškarac koji tuče maloljetnika navodno je osoba koja se profesionalno bavi borilačkim vještinama.

Pitali smo zagrebačku policiju jesu li upoznati s navedenim događajem, evo što su nam odgovorili.

- Vezano uz Vaš upit, obavještavamo Vas da nadležna policijska postaja nije zaprimila dojavu o navedenom događaju, odnosno nitko navedeni događaj nije prijavio. Međutim, temeljem dostavljene snimke policijski su službenici započeli kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja te poduzimanja daljnjih mjera i radnji - odgovorili su nam iz zagrebačke policije.





