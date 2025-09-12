Obavijesti

RADI SE O BOKSAČU?!

Na uznemirujućoj snimci mlati maloljetnika u klubu u Zagrebu. Policija: Istražujemo slučaj!

Riječ je o događaju od subote 6. rujna u jednom noćnom klubu na zagrebačkom Jarunu. Iako događaj nitko nije prijavio zagrebačkoj policiji, sada će ga istražiti

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka na kojoj se vidi muškarac kako tuče maloljetnika. Snimka je stigla i do naše redakcije, no zbog zaštite maloljetnika i osjetljivosti problematike nećemo je objaviti.

Doznajemo da je nastala u subotu 6. rujna u jednom od noćnih klubova na području zagrebačkoj Jaruna, a muškarac koji tuče maloljetnika navodno je osoba koja se profesionalno bavi borilačkim vještinama.

Pitali smo zagrebačku policiju jesu li upoznati s navedenim događajem, evo što su nam odgovorili.

- Vezano uz Vaš upit, obavještavamo Vas da nadležna policijska postaja nije zaprimila dojavu o navedenom događaju, odnosno nitko navedeni događaj nije prijavio. Međutim, temeljem dostavljene snimke policijski su službenici započeli kriminalističko istraživanje s ciljem utvrđivanja svih okolnosti događaja te poduzimanja daljnjih mjera i radnji - odgovorili su nam iz zagrebačke policije.


 
 

