Na vatru su je spustili kranom, a najelo se 500 ljudi kod Sinja: Imamo najveću peku na svijetu!

Kada smo je naručivali od jedne firme iz Oroslavja, dečki su se malo začudili. Pitali su nas jesmo li ozbiljni, no odradili su vrhunski posao i na tome im hvala, rekao je Damir Perić, vlasnik restorana Glorya u Brnazama kod Sinja u kojem se nedavno odvila spektakularna gozba. Povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja pripremili su ogromnu peka koja trenutno čeka da uđe u Guinnessovu knjigu rekorda.

- Na ideju je došla naša ekipa od 30-tak ljudi koju zovemo 'baza', a koja se redovito okuplja i druži u restoranu. Inače, već nekoliko godina uzastopno na dan Oluje pečemo tele, ali prošle godine je netko predložio da napravimo peku kakvu nitko do sad nije imao. U početku je sve to bila kao neka šala, no, evo, ove godine smo ipak šalu pretvorili u djelo - kaže vlasnik restorana.

Riječ je o tradicionalnom jelu iz pepela koje se obično priprema za svečanosti i blagdane. U prošlosti je bilo nepisano pravilo da gotovo svaka kuća u Dalmatinskoj zagori, duž obale i na otocima ima malo ognjište na kojem su se pripremale ove vrhunske delicije. U njemu se tako i danas pripremaju peke od telećeg pečenja, hobotnice ili jednostavan, ali neodoljiv domaći kruh.

Najveća na svijetu

Ova, najveća peka do sad zabilježena ikad u svijetu, promjera je dva i pol metra, a u nju je stalo 80 kila teletine i jednako toliko kilograma krumpira te desetak kilograma ostalih namirnica. Slasno meso lagano se peklo četiri sata, a uz to je na meniju bilo i tradicionalno tele s ražnja.

Na proslavu je bila pozvana ekipa iz baze, Turjačani i Brnažani, a ukupno je brk omastilo oko 500 ljudi.

- Peka je doslovno planula za pola sata, a tele s ražnja za sat. Meni kao vlasniku restorana ostalo je 3 krumpira - šali se Perić. Cijeli događaj je dokumentiran i prijavljen Guinnessovoj ekipi s kojom traju pregovori i koja procjenjuje da li je oboren svjetski rekord u ovoj kategoriji.

Pet metra drva

- To je malo duža procedura, očekujemo rezultate idući tjedan, ali po svemu sudeći mislim da smo prošli i da ćemo biti zabilježeni kao najveća peka do sad spravljena igdje u svijetu - zaključuje vlasnik dalmatinskog restorana.

Ogromna peka koja je zajedno s tepsijom promjera 236 centimetara težila oko 700 kilograma, na ognjište se morala spustiti kranom. Za potrebnu vatru na kojoj se ukusno jelo krčkalo utrošeno je pet metara drva.