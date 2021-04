Nakon niza kritika na račun sustava i smrti dvogodišnje djevojčice, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović sastao se u 9 sati u Ministarstvu rada s predsjednikom Komore socijalnih radnika Antunom Ilijašem i predsjednicom Hrvatske psihološke komore Andreom Bogdan. Podsjetimo, socijalna radnica koja je radila na slučaju djevojčice je na bolovanju te će se s njom naknadno razgovarati.

Na zgradi Centra za socijalnu skrb u Novoj Gradiški osvanuo je veliki natpis "Ubojice!", javlja N1 televizija.

Šefica psihološke komore: "Nemamo bolji sustav od ovoga"

Bogdan je kazala nakon sastanka da je poslan nadzor i za rad psihologa u Centru za socijalnu skrb u Novoj Gradiški, a rezultati bi trebali biti poznati do kraja tjedna. Naglasila je kako je povećan broj obiteljskog nasilja tijekom koronakrize. "To je veliko pitanje, kojim se svi trebaju baviti." Naglasila je kako je očito da su potrebe za psiholozima veće no što je broj zaposlenih.

"Nemamo bolji sustav od ovog koji postoji, trebamo ga učiniti boljim i uskladiti ga s potrebama ljudi", rekla je Bogdan.

Ilijaš je pak kazao kako nije vidio dio nalaza te da smatra kako "umjereni rizik za dijete" znači da se ono može vratiti u obitelj, ali uz dodatnu pažnju i mjere koje treba provoditi. Kazao je kako još nije završen nadzor iz domene Komore socijalnih radnika jer trebaju još obaviti razgovor sa socijalnom radnicom koja je radila na slučaju djevojčice, a koja je trenutno na bolovanju. "Čuo sam da se radi o koroni, vidjet ćemo kako ćemo s njom razgovarati."

Kazao je kako je razgovor s ministrom bio dobar te da su istaknuli probleme sustava, konkretno premali broj socijalnih radnika. "Mislim da s resornim minsitrom treba razgovarati, on je tu partner. Ima li ministrove odgovornosti u ovoj priči? Mislim da nema."

Komentirao je i probleme s posvajanjem djece: "Pitanje je kakvu djecu mi želimo posvajati... Što je s djecom koju je moguće posvojiti pa se ne posvajaju?"

Naveo je kako se nada da će se još više čuti ono što kažu ljudi s terena te da će se krenuti u poboljšanje zakonskih propisa.

Aladrović: "Odgovornost leži na svima nama"

Ministar Aladrović zaključno je kazao kako očekuju da će rezultate stručnih nadzora imati u što skorijem vremenu. Istaknuo je kako su glavne teme sastanka bile nadzor i poboljšanje sustava, koji je porozan i treba ga unaprijediti. Naveo je da se nastavlja rad na poboljšanju zakona o socijalnoj skrbi.

"Čeka nas vrlo intenzivan rad. I ova tragedija nas je osvijestila da imamo određenih problema u sustavu, ali siguran sam da će svi uključeni pomoći da se to riješi. Odgovornost leži na svima nama. Postoji sigurno i dio moje vlastite odgovornosti, kao i odgovornosti sustava od najniže do najviše razine. Treba identificirati one koji imaju najviše odgovornosti.

Postoje ljudi na koje građani mogu biti ponosni, ali očito postoje i oni koji ne obavljaju dobro svoj posao. Takve treba identificirati i zahvaliti se na dosadašnjoj suradnji. Govorim i općenito i vezano uz ovaj slučaj. Čekamo rezultate nadzora i vidjet ćemo potom kakva je odgovornost ljudi u Novoj Gradiški. Ja tu ne želim biti arbitar, ali želim jasno reći da svi oni koji su neodgovorni u svom poslu, morat će otići iz sustava. Siguran sam da većina zaposlenih u socijalnoj skrbi svoj posao odrađuje odgovorno", kazao je ministar.

Kazao je kako su svjesni da ima strukturnih problema te da će mijenjati zakone o socijalnoj skrbi i o udomiteljstvu.

U 11 sati će u Banskim dvorima premijer Andrej Plenković primiti predstavnice inicijative moramovamnestoreci, Martu Divjak i Antoniju Skender, a na sastanku će biti i ministar Aladrović.

Danas u 13 sati Aladrović će održati sastanak s predstavnicima Inicijative #SPASIME, a potom i s predstavnicima Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece (15 sati). Nakon svakog sastanka predviđene su izjave za medije.