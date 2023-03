Načelnik Murtera koji je peglao općinsku karticu u austrijskom bordelu danas izlazi iz zatvora

Načelnik Murtera Toni Turčinov izlazi iz istražnog zatvora gdje je proveo posljednjih mjesec dana kako ne bi mogao utjecati na svjedoke. Naime, istraga oko načelnika započela je lani kad je Turčinov uhvaćen kako je peglao općinsku karticu u austrijskom bordelu.

'Omaškom sam koristio pogrešnu karticu'

Iako je izazvao javnu sablazan, nije se javno pokajao. Pravdao se da je omaškom koristio pogrešnu karticu. No kasnije su pročešljani svi službeni troškovi koje je napravio i našli su nesrazmjer od 52.000 eura.

S njim su uhitili i građevinskog poduzetnika Tomislava Pešića, koji je nedavno angažiran na gradnji sportske dvorane kraj osnovne škole. Naime, kako sumnja Uskok, Turčinov i Pešić dogovorili da Pešićeva tvrtka zaradi na štetu Općine tako što su, prema sumnjama, pri izvođenju radova na uređenju Športskog parka Murter neistinito prikazano da je poziv za dostavu dostavljen većem broju ponuditelja, pa su 21. svibnja 2020. Turčinov kao naručitelj radova, a Pešić kao izvođač sklopili ugovor o radovima. Općina je platila beton, koji je već bio u ugovoru, pa je oštećena za 7963 eura.

Općinski novac trošio u privatne svrhe

Sumnjiče ga od početka 2018. do sredine 2022. općinski novac koristio u privatne svrhe odnosno za plaćanje troškova putovanja te drugih usluga i troškova u Hrvatskoj i inozemstvu.

Turčinov je načelnik Općine od 2016. imao svojstvo službene osobe. Prema Pravilniku Općine kao takav je imao pravo koristiti i službeni automobil 24 sata no samo u službene svrhe. Također je imao i pravo na troškove reprezentacije, no sve je moralo biti popraćeno odgovarajućim nalozima i računima.

- Analizom poslovne dokumentacije Općine Murter-Kornati osim niza nepravilnosti utvrđenih u poslovanju Općine utvrđene su i nezakonitosti u odnosu na koje se osnovano sumnja da su ostvarene na inkriminirani način, odnosno da je Turčinov na teret proračunskih sredstava Općine plaćao troškove koji nisu ostvareni u službene svrhe - navodi Uskok.

Za većinu putovanja nisu bili izdani putni nalozi niti su opravdani u poslovnoj dokumentaciji. Tako je od 2. siječnja do 6. siječnja 2018. s obitelji bio u Srbiji, a troškove je platio službenim karticama. Nadalje, od 17. do 19. ožujka po Zagrebu i Sesvetama kupovao si je odjeću službenim karticama, a od 29. travnja do 1. svibnja 2018. otišao je s obitelji na vikend i troškove plaćao službenim karticama.

Bio u bordelu, toplicama...

Turčinov je i troškove boravka u toplicama u Topuskom od 14. do 17. prosinca 2018. platio službenim karticama iako su svjedoci koji su bili s njim rekli kako je svrha putovanja u Topusko bila prisutnost na skupu Hrvatske demokršćanske stranke u čijem je predsjedništvu tada bio i Turčinov, pa nije bilo osnove da se to financira sredstvima Općine. Iz istog razloga bio je i u hotelu u Tuheljskim toplicama od 10. do 2. siječnja 2020.

Od 11. do 14. travnja 2019. bio je u Klagenfurtu u Austriji povodom roadshow prezentacije. Te troškove je platio 600 eura, u ugostiteljskom objektu Mala Gasto "Gentlemen Club Cocotte" platio je račun 360 eura. Uskok je iz prikupljenih obavijesti zaposlenika računovodstva Općine doznao da su odbili knjižiti račun za navedeno nakon čega im je Turčinov dao pisani nalog da se ceh knjiži na konto "ostali nespomenuti rashodi" te je trošak tijekom 2022. u cijelosti podmirio uplatom u proračun Općine. Nakon povratka iz Austrije Turčinov je ostao u Zagrebu te je s obitelji otišao u Gardaland u Italiju.

Počastio se i pivom, svaka tri sata

Nadalje, tvrdi Uskok, analizom prometa po poslovnoj kartici utvrdili su da je Turčinov 31. prosinca 2020. pri povratku s putovanja iz Karlovca u tri navrata kupio pivo, svakih tri sata, a trošak se "zasigurno s obzirom na predmet kupnje ne može pravdati kao službeni" Čak je, ponekad, i njegova supruga troškove privatnih putovanja plaćala službenim karticama Općine.

Službenim karticama Općine kupovao je i odjela, kravate i košulje, a čak je i uslugu čišćenja i šivanja te odjeće plaćao na teret sredstava Općine. Turčinov je i kozmetičke predmete za osobne i dječje potrebe i kišobran kupio službenom karticom. Sumnja se da je i službenim karticama plaćao noćenja određenim osobama čiji posjet nije ostvaren u službene svrhe već predstavlja određenu političku ili osobnu povezanost.

