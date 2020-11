Načelnik stožera: Kad bi naše brojke preslikali na Hrvatsku, to bi bilo 6000 zaraženih dnevno

U sedam dana imamo 1540 novooboljelih, to je incidencija 900 u sedam dana na 100.0000 stanovnika. Kada bismo to preslikali na Hrvatsku bilo bi to 6000 novooboljelih dnevno, kaže načelnik Vugrin

<p>Hladni pogon Opće bolnice u Varaždinu je ugašen, a trenutno imaju 133 osobe s teškim simptomima Covida-19. </p><p>- Mi očekujemo u sljedećih sedam dana priljev dodatnih 150 pacijenata u bolnicu, naši podaci pokazuju da otprilike 12 posto njih zahtjeva liječenje respiratorom - rekao je <strong>Nenad Kudelić</strong>, ravnatelj OB Varaždin. </p><p>Tešku situaciju komentirao je i <strong>Robert Vugrin</strong>, načelnik stožera Varaždinske županije. Do prije nekoliko dana bolnica je imala 12 respiratora, ali intervencijom županije i Ministarstva se taj broj povećao na 20. Trenutno je 17 ljudi na respiratoru, a sutra očekuju i isporuku dva nova. Kako kaže Vugrin, stalno su u kontaktu s Ministarstvom kako ne bi došli u situaciju da imaju manje respiratora od pacijenata kojima su potrebni. </p><p>Vugrin je poručio da je teško u ovom trenutku loviti kontakte. </p><p>- U sedam dana imamo 1540 novooboljelih, to je incidencija 900 u sedam dana na 100.0000 stanovnika. Kada bismo to preslikali na Hrvatsku bilo bi to 6000 novooboljelih dnevno, a već bi 400 ljudi bilo na respiratorima - rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/u-varazdinu-strahuju-od-potpunog-kolapsa-donosimo-sokantne-snimke-s-odjela-na-kojem-su-najtezi-pacijenti---627579.html" target="_blank">Dnevnik Nove TV</a>. </p><p>Objasnio je da je ovakva situacija zatekla i same mještane županije. Još su početkom listopada bili među najuspješnijima u Europi. </p><p>- Sedmodnevna incidencija je tada bila osam. Danas je 908. U dva tjedna je sedmodnevna incidencija na 100.000 stanovnika dostigao brojku 300. Ljudi se nisu mogli tako brzo prilagoditi novonastaloj situaciji. Još početkom listopada korone uopće nije bilo, život je funkcionirao sasvim normalno. Trebalo je neko vrijeme da ljudi shvate da situacija ubrzano postaje alarmantna - rekao je. </p><p>Prozvao je državu u zbog načina na koji vodi borbu s epidemijom. </p><p>- Ja bih rekao da je Hrvatska propustila uspostaviti jasan sustav koji bi građanima svih županija dao jasnu informaciju što imaju očekivati u kojoj situaciji. Kada se epidemiološka situacija ubrzano pogoršava, onda trebaju i građani i pravne osobe znati što imaju za očekivati - rekao je. </p><p>Na opasku ministra Beroša koji tvrdi da takav semafor nije pokazao svrhu u Europi, Vugrin odgovara:</p><p>- Recimo Njemačka koja im 412 regija. Od njih svega 15 regija ima incidenciju veću od 250. Oni imaju jasno definirano. Iznad 100 se zatvaraju određeni ugostiteljski objekti, uz određene kompenzacijske mjere pa ljudi znaju što imaju očekivati. </p><p>Vugrin kaže i da ništa "ne vrijedi" ako se mjere definiraju, a izostaje sustav sankcioniranja. </p><p>- Opet ću za primjer uzeti Njemačku, dva veća grada. München i Hamburg koji zajedno imaju 3,5 milijuna stanovnika. U šest mjeseci preko 20.000 prekršajnih naloga je izdano, preko 2,2 milijuna eura naplaćeno. U RH u istom razdoblju izdano je 10.000 upozorenja, a svega nekoliko desetaka prekršajnih naloga - kaže, a dodaje i kako je krivi dojam da županije same mogu pooštravati mjere.</p><p>- Mjere donosi Nacionalni stožer. Mi možemo predložiti, ali Nacionalni stožer na kraju odluči koje mjere će prihvatiti. Nekoliko puta smo već predložili određene mjere. Nacionalni stožer odlučuje što će prihvatiti - rekao je. </p>