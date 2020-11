\u00a0

Varaždinska teretana poručila Stožeru: Nećemo prestati raditi!

<p>Varaždinska županija od 7. studenog uvodi nove stroge mjere u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Bit će to najstrože mjere u Hrvatskoj, a među njima je i ona kojom se obustavlja korištenje sportskih terena, sportskih centara i rekreacijskih centara za sportove i sportske aktivnosti u kojima dolazi do fizičkog kontakta, osim za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja.</p><p>Na to su reagirali iz varaždinskog <strong>TTS Sport Centra</strong>, koji je stožeru poručio da neće zatvoriti dvoranu i prestati s radom.</p><p>Dopis koji su poslali Stožeru objavili su i na svojoj Facebook stranici. </p><p><strong>Njihovu objavu prenosimo vam u cijelosti: </strong></p><p>- 𝗡𝗔𝗦𝗧𝗔𝗩𝗟𝗝𝗔𝗠𝗢 𝗦 𝗥𝗔𝗗𝗢𝗠!</p><p>Obavještavamo vas kako, bez obzira na nove mjere stožera koje stupaju na snagu 7.11.2020., 𝗱𝘃𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮 𝗧𝗧𝗦 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔 𝘀𝗲 𝗻𝗲𝗰́𝗲 𝘇𝗮𝘁𝘃𝗼𝗿𝗶𝘁𝗶 te nastavljamo normalno sa radom uz poštivanje svih epidemioloških mjera<img alt="❗️" height="16" src="https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/td7/1.5/16/2757.png" width="16"/></p><p>Naše korisnike ćemo i dalje poticati da se bave sportom, da se kreću, da čuvaju svoje zdravlje na način koji je učinkovit već stoljećima te da u zdravom tijelu očuvaju zdrav duh.</p><p>U NASTAVKU DOPIS UPUĆEN SVIM STOŽERIMA, A POGOTOVO ŽUPANIJSKOM!!!</p><p>ŽUPANIJSKI STOŽER CIVILNE ZAŠTITE VARAŽDINSKE ŽUPANIJE</p><p>n/r g. VUGRIN ROBERT</p><p>Poštovana gospodo iz Stožera - Županijskog i Nacionalnog,</p><p>Obavještavamo vas kako se dvorana TTS SPORT CENTRA (u koju je uloženo preko 5 milijuna eura) neće zatvoriti sa danom 07.11.2020. te kako ćemo i dalje poticati naše korisnike da se bave sportom i da u zdravom tijelu očuvaju zdrav duh.</p><p>Prvo, vaša preporuka nema nikakvo zakonsko uporište i krši ustav RH.</p><p>Drugo, kada bi pročitali dnevni izvještaj g. Nenada Bakića vidjeli bi ste da se krivulja izravnala i da epidemija usporava, a ne da ubrzava da bi se mjere trebale tako pojačavati. To vam je danas 5.11.2020. na press konferenciji potvrdio i ministar zdravstva g. Vili Beroš.</p><p>Treće, u TTS Sport centru radi 17 osoba zaposlenih na puno radno vrijeme i NITI JEDNA nije bolesna i nema baš nikakve simptome što znači da u TTS Sport centru NEMA širenja zaraze jer bi se prvo netko od nas zarazio, a tek kasnije korisnici. Naime, sportska dvorana TTS se prostire na 2800 m2 te u ovim okolnostima u jednom satu nikad nema više od 20 osoba na 2000m2 terena. Nadalje, pridržavamo se svih epidemioloških mjera, imamo zaposlene dvije čistačice na puno radno vrijeme koje stalno obilaze i dezinficiraju površine, svlačionice, dvorana uključuje staklene stijene i kupolu tako da se cijelo jutro (pa čak i po ovom hladnom vremenu) provjetrava.</p><p>Zbog svega navedenog odlučili smo da TTS Sport centar nastavlja normalno sa radom uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje imaju nekakvog smisla, a strogo smo protiv vaših preporuka za nove mjere iz razloga jer smatramo da su neutemeljene, nelogične i donesene su zbog samopromocije kroz medije. Odlučili ste obustaviti rad sportskih i rekreativnih centara koji su (VEĆ 100x REČENO ) prva crta obrane od bolesti ali ste dozvolili da sportske ekipe koje nastupaju u međužupanijskom ili višem rangu natjecanja. Zar vi zaista mislite da su oni manje rizični od rekreativaca i da se ne mogu zaraziti ili prenijeti zarazu na nekom drugom mjestu?! Zar su vjerska (50 osoba na 200m2) ili javna okupljanja (30 osoba na 120m2) manje rizična od sporta i 20 osoba na 2000m2? Tako dugo dok ne proglasite novi lockdown i predložite financijsko obeštećenje ili dok sve ne zatvorite mi ćemo i dalje zdravo raditi i pokušati očuvati 17 radnih mjesta u TTS-u.</p><p>Činjenica je da vaše mjere nisu poučile nikakve rezultate niti će ih polučiti nove rigoroznije mjere što je vidljivo iz ostatka Europe koja je pod lockdownom, a virus se i dalje širi puno više nego u RH. Očito je da se ponašate kao guske u magli i da ste si dali malo previše na važnosti i to BEZ OSNOVNOG EPIDEMIOLOŠKOG ILI MEDICINSKOG OBRAZOVANJA pa da određujete kome ćete izbiti kruh iz usta i zatvoriti poslove. I sad imamo pretjerano najstrože mjere u RH koje nikako nisu adekvatne situaciji u Županiji.</p><p>Ako već nemate potrebna medicinska znanja pokušajte biti empatični na barem deset minuta i zamisliti kako je to ZARADITI ZA VLASTITU PLAĆU I PLAĆU ZA 17 zaposlenih od koje živi 60 osoba. Vjerujemo da je izuzetno lagano i jednostavno ubirati dvije tisuće eura mjesečno iz proračuna i pametovati 15 minuta dnevno iz udobne i tople fotelje.</p><p>Draga gospodo, ili nam u periodu od 07.11.20. – 30.11.20. isplatite na žiro račun 100.000,00 kuna za troškove, odnosno plaće radnicima, režije i izgubljenu dobit ili nas ostavite na miru da radimo svoj posao. Mi smo djelatnost koja brine o ljudskom zdravlju, a ne party zona!</p><p>S poštovanjem.</p><p> </p>