Virus u Varaždinskoj županiji: Sjever Hrvatske najgori u EU

Izgubili smo se, zaigrali smo se, neozbiljni smo bili. Morali smo imati jasnu sliku na kojim stepenicama, s kojim su brojevima koji scenariji. Ne može nam se događati ovo što nam se sad događa, kaže župan Čačić

<p>Sjever Hrvatske po rastu broja novozaraženih obara europske, a ne samo hrvatske rekorde. U posljednjih tjedan dana na 100.000 stanovnika imaju čak 900 zaraženih. U proljeće su bili primjer drugima s vrlo malim brojem oboljelih, no jesen ih je bacila na koljena. </p><p>- Kod nas na sjeveru je ranije zahladilo pa je možda i zato prije buknulo. I druge županije vrlo brzo mogu doći do brojki kakve imamo mi. Nadam se da smo uspjeli doprijeti do ljudi i da će brojke početi padati. Nema više onog ‘ne poznajem nikoga tko je obolio’, sad sigurno svatko poznaje nekog takvog jer imamo 1500 novozaraženih u sedam dana, a 3220 ukupno. Dakle, u tjedan dana imamo 50 posto ukupno oboljelih od ožujka. To je zastrašujuće – kaže Robert Vugrin, šef Stožera civilne zaštite Varaždinske županije za Varaždinski.net. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Več četiri ministra imaju koronu</strong></p><p>Prije samo dva tjedna Varaždinska županija živjela je gotovo kao i u vrijeme prije pandemije. Slavilo se na svadbama sa 150 ljudi, uredno su se okupljali i družili na krstitkama, rođendanima, utakmicama... Društveni život im nije patio. Štoviše, sve se odvijalo uz minimalna ograničenja. Danas plaćaju danak svoje opuštenosti. </p><p>- Za 50 posto zaraženih nismo znali izvore. Ljudi su ili zaboravili ili nisu znali, a dijelom nisu ni htjeli dati podatke o bliskim kontaktima. Naknadno, kad su se već pojavili simptomi, prijavili su se sami, no u tih nekoliko dana već su zarazili druge. Proširilo se posvuda, od škola preko zdravstvenih ustanova do tvrtki i obitelji. Ljudi su vidjeli da je dulje situacija bila dobra pa su se opustili i prestali pridržavati onih najosnovnijih mjera. Još 8. listopada bili smo među osam najuspješnijih regija u EU u borbi protiv korone. Prije mjesec dana imali smo četiri osobe na bolničkom liječenju, sad ih imamo 119 s težom kliničkom slikom - opisao je Vugrin kako je došlo do eskalacije zaraženih. </p><p>U Varaždinu je ispred Opće bolnice, u kojoj je gotovo 110 liječnika i medicinskih sestara izvan stroja, vojska postavila šatore jer se kapaciteti ubrzano pune, kako u Varaždinu, tako i u Novome Marofu i Klenovniku.</p><p>- Svi problemi se pojavljuju jer nije bilo jasnog plana i koordinacije, i to u vrijeme kad smo imali puno manje zaraženih i bolesnih. Pa da je sve pripremano, kome bi palo na pamet bolesnike koji trebaju kisik smjestiti u bolnicu koja im to ne može omogućiti, na primjer Stubičke Toplice. Naravno da se sve moglo i moralo predvidjeti i pripremiti - komentira trenutačnu situaciju varaždinski župan Radimir Čačić. </p><p>Dodaje kako se slika koja se stvarala i njegovala u javnosti - da Hrvatska sve kontrolira - raspala.</p><p>- Od prve minute je jasno kamo to ide. Naša je sreća bila da smo imali malo oboljelih u prvom valu, inače bi se ta slika raspala ranije – smatra Čačić i zaključuje: “Izgubili smo se, zaigrali smo se, neozbiljni smo bili, dobro nam se to činilo. Morali smo imati jasnu sliku na kojim stepenicama, s kojim su brojevima koji scenariji. Ako ništa drugo, najmanje to smo morali imati. Ne može nam se događati ovo što nam se sad događa”.</p><p>- Što se tiče brojki posljednjih tjedana, mi smo po tjednu imali 100-postotnu incidenciju. U zadnjem tjednu imamo 4,2-postotni porast, to nam daje nadu da nam porast stagnira - rekao je Capak. </p><p>Istaknuo je i da brojke jako variraju od županije do županije te dodao kako je u Zagrebu zamijećen pad krivulje. </p><p>- Sjever nam gori, tamo su goleme brojke - rekao je Capak.</p>