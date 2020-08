Načelnik stožera Varaždinske županije: 'Ako oko vas nema nikoga, ne morate nositi masku'

Jest da su maske najeksponiraniji dio pa su privukle pažnju, no jasno je da maske vani nemaju nikakvog smisla ako navečer sami šetate psa po ulici, objašnjava

<p>Varaždinski je prvi Stožer koji je lokalizirao mjere na najmanje područje pa tako stanovnici općine Vinica maske moraju nositi i na otvorenim prostorima. </p><p>- Mi smo od strane varaždinskog Zavoda za javno zdravstvo komunicirali prema dvije jedinice lokalne samouprave i prema dva najmanje Stožera, određene mjere. Mjere nošenja maski na otvorenom je samo jedna od mjera koja je komunicirana. Je da su maske najeksponiraniji dio pa su privukle pažnju. No, građanima smo poručili da se maske vani moraju nositi kada se nalaze u neposrednoj blizini druge osobe ili veće skupine ljudi - objasnio je načelnik Stožera Civilne zaštite Varaždinske županije <strong>Robert Vugrin </strong>za<strong> </strong><a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3876328/nacelnik-stozera-varazdinske-zupanije/">RTL-u Danas</a>.</p><p>- Jasno da maske vani nemaju nikakvog smisla ako navečer sami šetate psa po ulici - objasnio je.</p><h2>Ne razmatraju odgodu škole</h2><p>Na pitanje razmatraju li odgodu nastave u osnovnoj i srednjoj školi u Vinici, s obzirom da je veliki broj zaraženih, Vugrin je kazao da zasad to ne razmatraju ni u jednoj školi u Varaždinskoj županiji.</p><p>- Nemamo niti jednu zaraženu osobu u obrazovnom sustavu, niti jednoga školarca. A sve osobe koje imaju mjere samoizolacije će se testirati prije povratka u ustanove obrazovnog sustava - rekao je. </p><p>Na pitanje zašto Varaždinska županija ograničava svadbe na 100 uzvanika, kada drugi to rade na 50, Vugrin je odgovorio da su pokušali naći kompromis.</p><p>- Ako nema gornje granice za broj uzvanika na svadbenim svečanostima, a znamo da one po svojoj prirodi ne omogućuju pridržavanje epidemioloških preporuka, onda naša epidemiološka djelatnost dolazi u situaciju da mora obrađivati i više od 200 uzvanika. Ograničavanjem na sto pokušavamo dati mladencima mogućnost da se svadbe održavaju, a epidemiolozima šansu da obrade tu svadbu u nekom normalnom vremenu prije nego se virus počne nekontrolirano širiti u društvu- kazao je. </p><h2>Stanje u bolnici</h2><p>Vugrin je rekao da prodora virusa u varaždinsku bolnicu nije bilo jer je virus na vrijeme otkriven.</p><p>- Imali smo jedan slučaj gdje je zbog prometne nesreće na hitni kirurški prijem zaprimljena jedna mlađa osoba, došlo je do hitne operacije. Obvezujući protokoli ne nalažu testiranje, ali nalaže ga poseban protokol koji je uvela varaždinska bolnica.To je dovelo do toga da se taj pacijent ipak otkrio, na žalost, nakon operacije, i u mjeru samoizolacije je stavljano 25 djelatnika među kojima i kirurzi, neurokirurzi i anesteziolozi. Na sreći, dosad nismo imali nikakvih pozitivnih slučajeva po toj situaciji - kazao je te dodao da su tijekom tjedna imali i jednog ginekologa iz bolnice pozitivnog na koronavirus i zbog njega je 11 djelatnika stavljeno u samoizolaciju. </p><p>Rekao je da se u bolnici sada, zbog manjka liječnika zbog izolacije, fokusiraju na hitne slučajeve, a operacije koje mogu čekati se odgađaju. </p><p> </p>