Nacional objavio poruke Brkića i Franje Varge: 'Ima li intime?'

Franjo Varga, bivši policajac i informatičar je izgleda odlučio potopiti Milijana Brkića i sprati sa sebe krivnju.

Barem je tako zaključiti po novoj naslovnici tjednika Nacional.

Tjednik je objavio poruke u u kojima Milijan Brkić i njegov brat Jozo daju naloge i raspituju se što pričaju ženske osobe koje je Varga pratio.

Ali objavljen je i intervju s Vargom koji kaže da neće robijati za druge, a na direktno pitanje odnosi li se to na ostale optužene s njim, odgovorio je potvrdno.

Foto: Nacional

U aferi SMS Franjo Varga i kum Milijana Brkića Blaž Curić optuženi su za izradu lažnih SMS-ova u slučaju Zdravka Mamića i Ivice Todorića, dok je sredinom mjeseca otvorena i dodatna istraga i protiv braće Brkić, Varge i Curića jer su neovlašteno pratili komunikaciju Brkićeve supruge, ali i još tri žene.

Nacional je objavio poruke do kojih je mogao doći tek od Varge ili su zaplijenjene u istrazi iz njegova mobitela.

A s obzirom na Vargine poruke da ne želi biti žrtveni jarac, te da su objavljene tek poruke koje dokazuju tko je nalogodavac praćenja, vrlo je izvjesno da je Varga odlučio izvući sebe na teret Brkića.

Ostaje naravno i mogućnost da su i te poruke falsificirane kao one koje su prezentirali Mamić i Todorić, ali Nacional tvrdi da su ove autentične.

Pa tako Jozo Brkić u porukama daje mailove ženske osobe koju treba pratiti, a radi se, navodi Nacional, o mlađoj ženskoj osobi. Preko Blaža Curića, stariji Brkić po tome traži da ispita Vargu s kim ona priča.

Pratiti se mogla komunikacija u realnom vremenu. Isto tako, prema tim porukama, Milijan Brkić traži da ga Varga u realnom vremenu izvještava o tome što druga, mlađa ženska osoba priča s nekom trećom, muškom osobom.

Pita Vargu ima li i intime u razgovoru, a kad on odgovori „malo“, Brkić pita „I od nje?“. Brkića zanima i što govori toj trećoj muškoj osobi, ali daljnji sadržaji nisu objavljeni.

Ako su poruke došle od Varge, ako su autentične, onda je Varga uspio poslati jaku poruku Brkiću iako je Vargin kredibilitet zbog iskaza policiji koji je prilično konfuzan, prilično poljuljan. Varga je pak u intervjuu poručio da je spreman surađivati s istražiteljima

- Predugo su me ucjenjivali, obećavali brda i doline i pravili budalom - Vargina je poruka koji kaže da Brkića zna dugi niz godina i da mu je žao što je on optužen za falsificiranje poruka Ivice Todorića iako kaže da je on tek upozorio Brkića da one postoje.

Tema: Hrvatska