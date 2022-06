Nacionalni ispiti neće vrijediti ako ne postanu temelj za bolju nastavu za sve učenike

Nacionalni ispiti pokazali su ono što odavno znamo, ocjene učenika ne odgovaraju njihovu realnom znanju. Zapinju iz matematike, fizike, brojnih drugih predmeta, a opet i to ovisi od škole do škole. Svakako, izuzetno je važno i, rekla bih, ozdravljujuće i za učenike i za sve u obrazovnom sustavu dobiti realne usporedne podatke. Bez prikupljanja petica, bez napetosti i stresa od kvazi neuspjeha. Naime, ako nam djeca nisu uspješna, uglavnom to nije njihova krivnja, a to pokazuju i nacionalni ispiti. Mnogo je elemenata koji su utjecali na slabije rezultate, od činjenice da ova djeca posljednje dvije i pol godine nisu imala sjajne uvjete nastave pa do toga da nam sami procesi nastave zapinju već dugo.