'Nacionalnu naknadu uvodite tek sada, baš prije izbora'

Zastupnici su u srijedu raspravili Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe, koji je Vlada prošlog tjedna uputila po hitnom postupku u saborsku proceduru. Sukladno gospodarskim mogućnostima, istaknuo je ministar rada Josip Aladrović, predlaže se nacionalna naknada od 800 kuna za one starije od 65 godina koji imaju prebivalište u RH u neprekidnom trajanju od 20 godina, nisu korisnici mirovine i nisu zaposleni.

- Ovim prijedlogom želimo zaštititi naše starije građane koji nisu bili u mogućnosti svojim radom osigurati prihode te u starijoj dobi nemaju dovoljno sredstava za podmirenje životnih potreba - istaknuo je.

Kriteriji za dobivanje ove naknade su da osoba nije korisnik mirovine prema propisima Republike Hrvatske ili prema propisima druge države i nije osiguranik u obveznom mirovinskom osiguranju, da korisniku i/ili članovima kućanstva prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe, da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi, da mu nije priznato pravo na uslugu smještaja prema propisima o socijalnoj skrbi te da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primatelj uzdržavanja.

Ministar Aladrović podsjetio je i što je sve Vlada u svom mandatu napravila za umirovljenike.

- Mirovinskom reformom riješili smo neke od najvećih problema mirovinskog sustava, uklonili nejednakosti i ostvarili pozitivne pomake u povećanju mirovina, kako sadašnjih, tako i budućih umirovljenika. Osiguranicima u prvom i drugom mirovinskom stupu smo omogućili izbor povoljnije mirovine i uveli razmjerni dodatak na mirovinu, promijenili smo formulu usklađivanja mirovina, uveli smo dodatni staž za svako posvojeno i rođeno dijete za šest mjeseci pri izračunu mirovine kao demografsku mjeru, proširili mogućnost rada uz korištenje mirovine, što je do sada iskoristilo više od 14.000 umirovljenika, povećali osnovicu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja - nabrojao je Aladrović.

Od početka mandata ove Vlade, dodao je, mirovine su povećane za 12 posto.

- Najniže mirovine povećane su za više od 15 posto, a one uključuju 255.000 umirovljenika - rekao je.

Oporbeni zastupnici ukazali su kako je Vlada imala tri godine za donošenje ovog Zakona, a donose ga tek sad prije izbora.

Predsjednik Demokrata Mirando Mrsić poručio je kako HDZ vara građane.

- Ovaj zakon je još jedan od zakona koji je uskladu sa HDZ-ovom surovom izbornom trgovinom i ovo što predlažete je varanje građana. Ovo je vrlo gruba trgovina sa glasačima, gdje se pokušava ljudima pokazati da HDZ nešto radi - istaknuo je osvrnuvši se ne predizborni program HDZ-a uoči izbora 2016. godina u kojem su obećali uvođenje nacionalne mirovine za osobe koje nisu sposobne same privređivati i raditi.

- Izbori su, HDZ po starom običaju želi prodati građanima šarene laži. Obećali su 2016. uspostaviti nacionalnu mirovinu, prošle su četiri godine, ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja 2021. Vrlo jasno je da se ovime želi pokazati da se nešto radi, no u tom dokumentu HDZ je obećao da će na nacionalnu mirovinu imati pravo sve osobe starije od 65 godina, koje nemaju drugih izvora prihoda i da će imati 40 posto od minimalne plaće u godini u kojoj osoba ostvaruje pravo na nacionalnu mirovinu - istaknuo je dodavši da bi nacionalna mirovina ili naknada iznosila 1300 kuna da je HDZ ispunio to obećanje iz 2016.

- Minimalna bruto plaća za ovu godinu iznosi 4062, neto 3250 kuna, 40 posto je 1300 kuna. U tom slučaju bi netko s jednom godinom radnog staža ili 14 godina dobio 1300 kuna. I tada smo vas upozoravali da vam taj koncept nije u redu jer netko tko ima 15 godina radnog staža ima pravo na mirovinu od 1026,75 kuna. To je ono što HDZ obećava pa ne izvršava - rekao je Mrsić.

Naglasio je kako ovaj Zakon uopće ne bi trebao dolaziti iz sustava mirovinskog osiguranja nego iz sustava socijalne skrbi. Ukazao je i na kontradiktornosti koje proizlaze iz ovog Zakona.

- S jedne strane imate zajamčenu minimalnu naknadu i Zakon o pravima branitelja, gdje za bilo koju naknadu morate imati puno papira i ono ključno- da nemate nekretninu. Ministarstvo u ovom zakonu nije stavilo imovinski cenzus, a bez toga možete imati nekoga tko ima više kuća, apartmana, zarađuje na moru s apartmanima i dobivat će 800 kuna nacionalne mirovine. Bez imovinskog cenzusa ovaj zakon pada u vodu. Šaljete poruku da onaj tko je mlađi od 65 godina i želi dobiti minimalnu naknadu mora prodati sve, a onaj tko je stariji od 65 može lijepo to zadržati i dobiti 800 kuna. Prema Obiteljskom zakonu propisana je obveza djece da se brinu o roditeljima i to je nešto što je normalno, ali vi u ovom zakonu nemate da provjerite da li ćete dati nacionalnu naknadu onima koji imaju djecu koja ih mogu uzdržavati. Hvalite se i da će se povećati socijalna uključivost žena, a zakon će na kraju dovesti do toga da će sve manje žena biti na tržištu rada - poručio je.

Osvrnuo se i na potpore koje Vlada daje poduzetnicima za očuvanje radnih mjesta, a sredstva za to, 500 milijuna kuna, su uzeli iz Fonda za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

- Vi ste ukrali osobama s invaliditetom pola milijarde kuna s računa koji je bio namijenjen za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Recite ovdje kome ste ih dali i koliko je otišlo osobama s invaliditetom, koji su bili na čekanju i koji su izgubili posao zbog ove krize.

Upozoravali smo da to ne činite, ali očito vam je bilo preče da uzmete osobama s invaliditetom nego da rebalansom proračuna nađete stavke koje bi mogli smanjiti. Sramite se - poručio je ministru.

Ministar Aladrović istaknuo je kako za osobe s invaliditetom postoji još 200 milijuna kuna.

- Vrlo zanimljiva tumačenja onog što se dogodilo i vrlo zanimljiv politički pogled. Ako tumačite ovako maliciozno, onda je to jedan pogled, ako tumačite da smo s određenim sredstvima sačuvali radna mjesta, a s druge strane ostavili oko 200 milijuna kuna još na posebnom izvoru koji se tiče samih sredstava kojima se osobama s invaliditetom omogućuje zapošljavanje, onda je to sasvim druga perspektiva. Pa bi bilo dobro kad s ovim vrlo teškim riječima plašite javnost da iznesete istinu do kraja i kažete da postoji još 200 milijuna kuna, da se isplaćuju sve obveze i da će obveza po kvotnom zapošljavanju u budućnosti uprihodovati više nego što postoji rashod na istim stavkama - rekao je Aladrović.

Silvano Hrelja (HSU) upitao je ministra da li primanje, koje je tri puta manje od granice siromaštva, osigurava dostojanstven život starijim osobama, na što je Aladrović istaknuo kako je ovaj institut nacionalne naknade usklađen s gospodarskim mogućnostima.

- Svjesni smo koliko iznosi najniža mirovina za barem 15 godina radnog staža. S obzirom da su ti iznosi u okvirima 1300 kuna u ovom trenutku, smatramo da na ovaj način stimuliramo dodatno određene prihode u starijoj životnoj dobi koji kumuliraju veću kvalitetu života. O dostatnosti ili nedostatnosti se može razgovarati, no to je ono što RH u ovom trenutku može, a Vlada šalje vrlo jasne signale starijoj populaciji da nije zanemarena - poručio je.

Ova zakon je, dodao je Hrelja, velikodušni, predizborni izljev velike ljubavi HDZ-a najsiromašnijim građanima starijima od 65 godina za malo novaca i s odgodom.

- Ništa sutra. Rješenja će se izdavati tek sljedeće godine. Ovo je privid brige za starije od 65 godina koji nisu radili i nemaju dovoljno primanja da bi živjeli dostojanstveno. Zakon je trebao doći najkasnije 2018., a bit će u primjeni tek od 1. siječnja 2021. Mi ćemo ovo podržati jer je ovaj institut trebalo uvesti još prije 15, 20 godina, ali na osnovu dobre snimke rasprostranjenosti siromaštva u Hrvatskoj - istaknuo je.

Ivan Lovrinović (Promijenimo Hrvatsku) upitao je ministra zašto su čekali tri godine da pomognu ovim ljudima, obzirom da je uvođenje nacionalne naknade propisano u Strategiji donesenoj 2017. godine.

- Vi u HDZ-u ste 2017. zapisali u Strategiji da ćete ovo provesti, znači da ćete 20.000 ljudi dati po 800 kuna. Zašto ste čekali tri godine? Ljudi su mogli bolje živjeti, a vi to radite prije izbora, to je potpuno jasno - rekao je dodavši kako se davanjem 800 kuna za one koji nisu ostvarili 15 godina radnog staža diskriminira one koji primaju mirovinu do 500 kuna, a takvih je 92.810.

- Kako sad ovi ljudi koji nemaju nikakve uvjete dobivaju 800 kuna? Ovi koji primaju do 500 su diskriminirani. Povećajte onda i njima za 300 kuna - poručio je.

Aladrović je naglasio kako u Strategiji stoji da će se zakonski okvir za osiguranje ove mjere donijeti u razdoblju od 2017. do 2020.

- S obzirom na sve preduvjete koji su se do sad radili i rad radne skupine, mi smo na vrijeme ostvarili ono što smo obećali i u 2021. će biti implementacija. A s obzirom da ste vi profesor na Ekonomskom fakultetu, mene čudi ovo vaše drugo pitanje jer bi vi morali znati da 92.000 ne prima manje od 500 kuna. Kada isključimo one koji primaju razmjeran dio za razmjeran radni staž, velika većina tih ljudi, samo 12.000 , što je da se razumijemo i dalje puno, prima iznose koji su manji od 1000 kuna, a onaj razmjerni dio staža koji su ostvarili vani, ostvaruju iz drugih europskih zemalja - odgovorio mu je ministar.

Lovrinović je poručio kako ovo nije ni socijalna pomoć ni mirovina nego neki hibrid koji je osmišljen za potrebe izbora

- Trebali ste to odmah prije tri godine napraviti, niste htjeli ,a bankarima ste trpali u pune džepove. 1990. je prosječna mirovina u odnosu na prosječnu plaću iznosila 75 posto, danas samo 39 posto, umirovljenici su najveće žrtve od uspostave države i platili su najveći ceh. Nažalost, mnogi od njih će i dalje glasati za ove koji dijele mrvice i to predstavljaju kao ostvarenje hrvatskog sna - rekao je dodavši kako ovo nije Hrvatska za koju su se branitelji borili te pozvao umirovljenike da ne glasaju za HDZ.

- Budimo ponosni ljudi pa i u siromaštvu, dolaze izbori, očitajmo tim ljudima lekciju, pometimo ih sa scene, tresu se kao prutovi jer ne znaju hoće li ostati i dalje ovdje, a najveći broj njih ne znaju ništa drugo raditi, ali znaju ovdje manipulirati i baviti se političkim intrigama. Nemojmo se zadovoljavati mrvicama, pripada nam bogatstvo Hrvatske koje ima, ali oni su ga uzeli za sebe - rekao je.

SDP-ov Gordan Maras također je ukazao na nelogičnost donošenja ove mjere upravo sada.

- Zbog čega nismo ovo napravili 2017.? Jer HDZ ova logika je da nema novaca kada je gospodarski rast, a ima novaca kada ćemo pasti 10 posto. Ta priča o predizbornim obećanjima ovdje dolazi najviše do izražaja jer da ste dosljedni, onda valjda kada imate novaca dajete tu mjeru, a ne kada nemate. Kasnite tri godine - poručio je Maras upitavši ministra što će biti s plaćama nastavnika.

- S obzirom da ste uskoro tehnički ministar, što ste dogovorili s nastavnicima? Moj stav je da nastavnicima ne treba smanjivati plaće i da treba ispoštovati ono što je dogovoreno jer oni u ovom trenutku rade i više nego inače s obzirom da je Vlada napravila kaos u obrazovnom sustavu i ljudi idu u škole i rade od doma - poručio je.

Ministar mu je odgovorio kako priča s nastavnicima u ovom trenutku nije tema pa da će pitanje izignorirati, a što se tiče donošenja Zakona upravo sada, a ne prije tri godine, ponovio je što je rekao i Lovrinoviću. Marasa je razljutilo ignoriranje pitanja pa je tražio povredu Poslovnika i poručio predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću da kaže ministru da je došao u Sabor odgovarati na pitanja.

- Hrvatska zaslužuje legitimnu vlast, vi ste sami rekli da je nema u ovom trenutku, da će ministar uskoro biti tehnički, i mene zanima što će biti s nastavnicima, to nije nebitna stvar. To što on ima problem s tim da ovdje kaže da nije napravio ništa, to nije moj problem, ali građani imaju pravi to znati - poručio je na što mu je Jandroković dao opomenu.

- Ovo nije povreda Poslovnika već ste replicirali i još meni stavili u usta da Vlada nema legitimitet, nisam to rekao i molim vas da ne iznosite neistinu - poručio je.

Jedina svrha ovog zakona, naglasio je Maras, je predizborna kampanja.

- Sad kad imamo pad od 10 posto daje se novac. Ma dajte molim vas, nitko vam ne vjeruje, to ni djeca ne vjeruju.

Zastupnica SDSS-a Dragana Jeckov upitala je ministra zašto je kao kriterij za dobivanje 800 kuna propisano 20 godina kontinuiranog prebivališta u Hrvatskoj.

- Najveći broj Srba povratnika zapravo se u RH vratio od 2000. godine na ovamo i osnovni problem je što oni nisu mogli ući u vlastite domove, imali su razne sudske postupke, nekima su bile devastirane kuće ili su bile u obnovi tako da najveći broj Srba povratnika neće biti obuhvaćeni ovim zakonom. Zašto - upitala je.

Ministar Aladrović poručio je kako su se vodili drugim europskim praksama.

- S obzirom da ovakav institut za sobom uvijek vuče taj nekakav boravak u, ovom slučaju, u RH, tako smo se i mi odlučili u prijedlog zakona upravo taj neprekinuti boravak od 20 godina. Ima različitih iskustava, ali usudio bih se reći da je ovo jedna od donjih granica prema onome što smo mogli vidjeti - poručio je.

Bivša SDP-ovka, danas zastupnica u Klubu Milana Bandića, Milanka Opačić, istaknula je kako je 800 kuna nije puno, ali bolje išta nego ništa.

- Onima koji nemaju od čega živjeti nevažno je tko će donijeti zakon, njima je važno da dobiju neke novce od kojih će moći koliko toliko pristojno živjeti. Ovaj zakon se od 2000. nalazio u mnogim programima političkih stranaka i Vladama i meni je drago da je danas, sa svim svojim manjkavostima, došao pred zastupnike. 800 kuna je malo, neće biti ni pretjerano siti ni obučeni, ali kad nemate ništa, onda je i 800 kuna ipak nešto - poručila je Opačić istaknuvši kako je u Hrvatskoj teško podizati socijalne naknade i mirovine jer su nam plaće niske.

- I vlast mora voditi računa da bilo koja naknada ne smije biti demotivirajuća za rad i tu je teško jer čim ju podižete potičete da je bolje biti na socijalnoj naknadi, a ne ustajati svako jutro u sedam sati i ići raditi. I zato imamo niske naknade od kojih ljudi teško mogu živjeti - istaknula je dodavši kako je Klub Milana Bandića podržava Zakon, ali je podnio četiri amandmana.

Goran Beus Richembergh (GLAS) istaknuo je kako sustav socijalne skrbi 30 godina nije standardiziran i izgrađen nego se stalno izgrađuje i nadograđuje.

- Ova država počela je krivo kad je riječ o skrbi starijih osoba prije svega pljačkom mirovinskog sustava 90-ih godina, kada je morala odlukom Ustavnog suda vraćati naknade umirovljenicima. Nije problem u tome što je uzeto nego što se govorilo da se nije uzelo ovaj prijedlog. 2017. je donesena Strategija, a u ovu mjeru se nije išlo u godinama koje su bile fiskalno stabilne, nego sada, očito je da se manipulira prije izbora - istaknuo je.

SDP-ov Saša Đujić istaknuo je kako je ovo socijalna pomoć.

- Nemojmo se farbati, recimo otvoreno. Ovo je jedno rješenje koje nije loše, ali je polovično. Ja bih vas hvalio da ste rekli da uvodite nacionalnu mirovinu i da će ju imati svi bez ikakvih kriterija. U potporama za radna mjesta nije bilo kriterija. Tako bi ovdje trebalo, da stariji od 65 koji ne rade imaju pravo na naknadu i to bi bio potez i vidjela bi se briga za građane - rekao je dodavši kako će podržati ovaj prijedlog jer bolje i polovično rješenje nego nikakvo.